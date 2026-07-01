Comunicazione, Ferrari “Be Closer integra 3 realtà solide e complementari”

MILANO (ITALPRESS) - Dall’unione di tre realtà storiche della comunicazione, nasce Be Closer, la nuova communication company italiana indipendente. Il progetto, promosso inizialmente dal Gruppo SAE di Alberto Leonardis, ha infatti aggregato a fine 2024 Next14, pioniere nel media planning data driven e Different, leader nella comunicazione integrata. A fine 2025 si è poi sviluppato ulteriormente, con un investimento da 20 milioni di euro del fondo di private equity QuattroR a supporto della crescita e con l’ingresso nel perimetro del gruppo di Uniting, ecosistema collaborativo focalizzato su live experience, influencer marketing e disruptive creativity. Con oltre 120 milioni di euro di fatturato, l'operazione mira a creare un player nazionale in grado di confrontarsi con i grandi network multinazionali del marketing. “Be Closer nasce oggi ed è il frutto di un lavoro di mesi, in cui abbiamo integrato tre realtà molto solide della comunicazione italiana e complementari tra loro. Da oggi operano come un solo soggetto. Questo non significa rinunciare all'eccellenza delle nostre boutique e dei marchi che presidiano le verticalità specifiche del nostro mestiere (dagli eventi al media, dal retail alla creatività), ma significa poter affiancare ai mestieri specialistici una visione più olistica, ampia e integrata”, spiega Marco Ferrari, group ceo di Be Closer. xm4/mgg/sat/azn