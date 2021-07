Comuni, Orlando: “Dignità per i Sindaci e servizi per i cittadini”

"Chiediamo rispetto, di non essere chiamati a rispondere per le responsabilità di altri. Non chiediamo impunità, ma che venga rispettato il principio della responsabilità individuale e personale”. Così il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando. pc/gtr/com