Il Comune di Venezia approva la delibera sul rendiconto 2024

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato nella seduta odierna la delibera relativa al rendiconto 2024, che chiude con un avanzo libero di 28.150.209,37 euro. La giacenza di cassa libera al 31 dicembre 2024 è di 168 milioni di euro, quindi, senza alcun utilizzo della anticipazione bancaria a disposizione. Per quanto concerne l’indicatore di tempestività dei pagamenti, l’anno 2024 chiude a -19,07, ovvero il Comune paga mediamente 19 giorni prima della scadenza delle fatture dei fornitori, in costante miglioramento rispetto agli anni precedenti, con un evidente beneficio dei fornitori nell’ottenere liquidato, prima della scadenza, il proprio credito.

Il risultato economico chiude a 45.074.435 milioni. L’indebitamento del Comune scende, costantemente, dai 237 milioni in essere nel 2023 ai circa 230 milioni al 31 dicembre 2024. Relativamente alle entrate si registra un consolidamento degli incrementi per il recupero dalle imposte Imu e Tasi, segno più anche per le entrate da gioco: 118 milioni, in aumento di 3,1 milioni sul 2023, che portano nelle casse del Comune 20,1 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).