Comunali Palermo, Ferrandelli “Siamo con la legalità e i cittadini”

"La mia coalizione non si è messa insieme per un patto di poltrone o per altre elezioni, è nata per governare Palermo da donne e uomini liberi". Lo afferma il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli, all’evento di presentazione dei candidati al Consiglio Comunale e degli assessori indicati per la Giunta. sat/red