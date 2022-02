Comunali, Micari: “A Palermo è il momento di cominciare a lavorare”

"Siamo decisamente alle ultime battute", in queste settimane "si è discusso di ampliamento della coalizione di centrosinistra", "ora siamo alle ultime battute", perché "i tempi sono stretti", serve "una definizione entro la fine del mese". In una intervista all'Italpress, Fabrizio Micari, docente universitario ed ex rettore dell'ateneo di Palermo, torna a parlare delle elezioni comunali che si terranno in primavera nel capoluogo siciliano. mra/abr/gtr/