VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato svelato martedì sera, nel corso di una cerimonia, il restauro della Sala da pranzo di Bacco e del Salone delle Arti dell’Ex Casino Venier, a Venezia. L’intervento di riqualificazione è opera del’associazione culturale italo francese Alliance Française de Venise che nell’ottobre del 2022, a seguito dell’accordo sottoscritto con il Comune di Venezia per la concessione dell’immobile, aveva proposto di effettuare a proprie spese una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Il restauro è stato reso possibile grazie al sostegno del Gruppo dei Giovani Donatori del Comité Français pour la Sauvegarde de Venise e di Jean-François Canton e Annie Canton. Storico edificio a pochi passi da Piazza San Marco, il palazzo è un gioiello dell’architettura cittadina del Settecento, con pavimenti, stucchi e affreschi originali, come pure gli specchi, i caminetti, le porte in palissandro e le maniglie e le serrature in bronzo.

Il nuovo volto delle due sale è stato illustrato dal presidente dell’associazione Alliance Française de Venise, Robert Panhard, e dall’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. “Ringrazio l’associazione Alliance Française de Venise per aver voluto investire su questo prezioso e complesso intervento di restauro, che valorizza il patrimonio culturale e artistico della nostra città – ha detto l’assessore Mar – E’ un ulteriore tassello della storia secolare dei rapporti fra Venezia e la Francia”. Alliance Française di Venezia è un’associazione creata, nella sua forma attuale, nel 1987, che si dedica da più di 30 anni a promuovere la lingua e la cultura francese nella provincia di Venezia, con corsi di lingua online e in presenza per adulti e bambini, adattati al livello di ciascuno. L’istituto propone inoltre un importante programma di manifestazioni culturali aperte a tutti e un libero accesso alla mediateca.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).