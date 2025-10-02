Completato il primo lotto dei lavori della cassa di laminazione sul torrente Ghironda

BOLOGNA (ITALPRESS) – Più sicurezza per la pianura e la prima collina bolognese. Proseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione sul torrente Ghironda, un’opera strategica per la protezione idraulica dell’abitato di Ponte Ronca e delle aree limitrofe. L’intervento aveva già preso il via con una delicata fase preliminare di bonifica degli ordigni bellici inesplosi presenti in zona e fondamentale per garantire la sicurezza delle parti interessate. Quindi si è passati all’intervento vero e proprio. A oggi è stato completato ormai il 90% degli scavi previsti nel primo lotto: l’alveo del torrente è stato risagomato con una sezione significativamente più ampia ed è stata realizzata una zona di laminazione ‘in linea’. Una volta ultimato il cantiere il risultato sarà già importante: si prevede, infatti, un sensibile miglioramento della sicurezza idraulica dell’area, oltre alla piantumazione di essenze arboree compatibili con il deflusso idrico nei tratti di maggior ampiezza del torrente. Per quanto riguarda il secondo lotto, sono in corso le operazioni previste dalla normativa per ottenere la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione. La data prevista per il completamento di queste procedure è il 16 ottobre e la progettazione esecutiva è già in corso.

“Quest’intervento, molto atteso, rappresenta un passo concreto verso una maggiore resilienza del territorio e una gestione più efficace del rischio idraulico– ha commentato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-: sarà dunque un tassello strategico per la protezione di persone, abitati, insediamenti produttivi, strade e infrastrutture all’interno di un bacino, quello del Reno, e in particolare del sistema Reno-Samoggia, caratterizzato da un elevato livello di criticità. Continua il nostro impegno a mettere in sicurezza tutte le aree a rischio della nostra regione”.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS).