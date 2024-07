Compiti per le vacanze, si accende il dibattito

Compiti per le vacanze, si accende il dibattito

ROMA (ITALPRESS) - Secondo un sondaggio 8 adolescenti su 10 pensano di aver ricevuto troppi compiti per le vacanze estive e il 40% di loro non li ha ancora iniziati. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo servizio. sat/mrv