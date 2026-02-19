Compagnia della vela, presentata la Stagione Regate 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina, nella sede della Compagnia della Vela di Venezia, la Stagione Regate 2026. All’incontro sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio comunale Paolo Romor e l’assessore al Turismo Simone Venturini. A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Compagnia della Vela, Giuseppe Duca, e il consigliere Dario Perini. Presenti anche il direttore generale di Vela spa Fabrizio D’Oria e i rappresentanti della Capitaneria di porto, della Scuola navale Francesco Morosini, dell’Istituto di Studi militari marittimi.

Il Calendario delle Regate 2026, dopo una prima anticipazione dello scorso weekend con la Venice Invitational Carnival Race, si aprirà l’11 e 12 aprile con la 1ª Tappa del Campionato sociale Cdv Class, mentre il 12 aprile è in programma la Regata Sociale. La stagione si concluderà il 25 ottobre con una regata zonale riservata alle classi Ilca.

“L’Amministrazione comunale non poteva non essere presente oggi, anche per ringraziare la Compagnia della Vela per questo grande lavoro di mantenimento del profondo legame tra Venezia e la sua laguna – ha dichiarato l’assessore Venturini – Questo legame si innesta nel tessuto vivo della città, grazie a una grande opera di avvicinamento dei bambini alla vela. Il calendario di eventi presentato oggi dimostra l’attiva partecipazione della cittadinanza e racconta una Venezia contemporanea che travalica la sua immagine di città museo, per presentarsi come luogo in cui l’identità marittima non è solo relegata alla storia e alla tradizione, ma è sempre vitale”.

“Come ha già sottolineato l’assessore Venturini, è bene ricordare il grande lavoro della Compagnia della Vela con i bambini e i giovani – ha dichiarato il vicepresidente Romor – Se oggi parliamo di regate e di grande partecipazione, è grazie a un’opera che parte da lontano, che mantiene alta la passione e forma nuove generazioni. Il grande successo di uno sport, come vediamo proprio in questi giorni dalle Olimpiadi, nasce proprio dalla base dei circoli sportivi e dall’oneroso lavoro logistico da loro portato avanti. E perché questa passione cresca sempre di più, con il Salone Nautico ci stiamo impegnando per riportare la vela tra le discipline paralimpiche. È bene ricordare, infatti, che essa è una delle poche discipline in cui atleti disabili e normodotati possono gareggiare ad armi pari”.

Una stagione intensa e articolata, come confermato dal presidente Duca: “La Veleziana Sailing Week rappresenta probabilmente il progetto che più ci identifica in questo momento. Dopo il successo della prima edizione abbiamo capito di essere sulla strada giusta: Venezia ha risposto con entusiasmo e il mondo della vela ha apprezzato un format capace di mettere insieme altura, monotipo, derive, classi inclusive e tradizione remiera”.

-Foto Comune di Venezia-

