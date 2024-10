VCENEZIA (ITALPRESS) – “Si stanno avvicinando le festività dei defunti e le celebrazioni per ricordare i nostri cari. È un momento di riflessione e di raccoglimento, in memoria dei nostri defunti. Il rispetto e la cura dei luoghi di commemorazione diventano fondamentali – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – Dal 2015 ad oggi la nostra Amministrazione sta proseguendo nel programma per il decoro e la sicurezza delle strutture cimiteriali, troppo a lungo abbandonate”.

Proprio in occasione della prossima commemorazione dei defunti l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto ha fatto visita nei giorni scorsi ai cimiteri del territorio comunale (la cui manutenzione è in carico a Veritas) per verificare l’avanzamento degli interventi effettuati nel corso dell’ultimo anno e fare il punto sui lavori in programma nel 2025.

I sopralluoghi sono stati effettuati nei luoghi interessati dai maggiori interventi completati, in corso di esecuzione o avviati nel 2024 nell’ambito del Ripristino funzionale cimiteri dell’intero Comune con un investimento di oltre 5 milioni di euro.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Zaccariotto – persevera con grande sensibilità nell’attività di manutenzione di questi importanti luoghi della città. Un’attenzione che ci ha consentito di ripristinare nei vari cimiteri ben 7.500 tombe che erano interdette in terraferma, mentre delle 8mila inaccessibili, per lo più loculi e ossari, 7.600 sono tornate fruibili”.

Nel cimitero di Chirignago sono in corso le manutenzioni straordinarie delle coperture e delle facciate del fabbricato 8, con le contestuali opere di impermeabilizzazione della porzione seminterrata, e quelle dei fabbricati perimetrali sul lato sud/est della parte vecchia del cimitero. I lavori, per un importo di 500mila euro, saranno completati dalla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana del fabbricato, finanziato da Veritas. Tra gli interventi si segnala anche il primo stralcio dei lavori di realizzazione dei vialetti interni nel cimitero di Chirignago per eliminare i percorsi su ghiaino e agevolare la mobilità delle persone con difficoltà motorie. Sempre a Chirignago, infine, partirà la riqualificazione del manto stradale del viale principale di accesso, mentre a Marghera si procederà alla manutenzione straordinaria delle pareti dell’ex obitorio.

L’assessore Zaccariotto evidenzia che un ulteriore finanziamento di 500mila euro è stanziato per il rifacimento delle guaine di copertura dei fabbricati perimetrali del cimitero di Marghera, il ripristino della recinzione del cimitero di Zelarino, la manutenzione dei fabbricati del reparto VII del cimitero di Mestre. Su quest’ultimo sono in corso i lavori di asfaltatura e di rifacimento del viale principale e la riqualificazione dell’area riservata alla dispersione delle ceneri. È stato invece ultimato il ripristino della facciata dell’edificio P. Sempre al cimitero di Mestre sono in corso i lavori di restauro del muro di cinta lato sud (importo di 60mila euro) e il rifacimento delle facciate e della copertura della palazzina direzionale (80mila euro).

Ammonta a 250mila euro, infine, il finanziamento per la realizzazione dei nuovi ossari cinerari per i cimiteri di Campalto e Chirignago, dove i lavori sono terminati, mentre sono in corso a Trivignano e Dese.

Il piano di “Ripristino funzionale dei cimiteri del centro storico e delle isole”, invece, per un finanziamento che sfiora i 4 milioni di euro, ha visto la conclusione al cimitero di San Michele degli interventi urgenti sulle coperture e sul monumento Vittorelli. Al cimitero di Burano proseguono i lavori di messa in sicurezza del portale della chiesetta intitolata a S. Cristoforo, mentre sono terminati quelli di restauro delle statue seicentesche di Santa Maria Maddalena e San Girolamo presso il Barco.

Nel 2025 saranno avviate ulteriori interventi di manutenzione in terraferma, per un importo totale di 550mila euro tra Mestre, Zelarino, Chirignago e Campalto. Tra il centro storico e le isole sono in programma lavori per un importo di 1.500.000 euro volti al recupero dell’entrata principale e dei viali interni e il ripristino di alcuni fabbricati nel cimitero del Lido, nonché interventi a San Michele, Burano, Murano e Pellestrina. “Si tratta di azioni – spiega l’assessore Zaccariotto – di carattere strutturale finalizzati a preservare le strutture presenti sul territorio comunale e garantirne il decoro per dare una risposta alle esigenze dei cittadini”.

