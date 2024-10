ROMA (ITALPRESS) – Comincia il nuovo quadriennio olimpico della sciabola azzurra e torna l’iniziativa “Un Giorno da Campione”. Il Centro Coni “Giulio Onesti”, a Roma, ospiterà dal 22 al 24 ottobre il primo allenamento collegiale della stagione di sciabolatrici e sciabolatori guidati dal commissario tecnico Nicola Zanotti, e in quel contesto vivranno un’esperienza speciale i vincitori d’arma della 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Sulle pedane federali dell’Acqua Acetosa, dunque, si alleneranno insieme agli atleti della Nazionale le quattro ragazze e i quattro ragazzi che, lo scorso maggio a Riccione, si sono laureati campioni d’Italia nelle rispettive categorie Under 14: Giuseppe Orsogna (Maschietti), Melissa Raggi (Bambine), Tommaso Maiorana (Giovanissimi), Annamarie Ndiaye (Giovanissime), Giulia Iacolare (Ragazze), Andreas Verde (Ragazzi), Vittorio Pellegatta (Allievi) e Anna Torre (Allieve). Il progetto “Un Giorno da Campione”, promosso dalla Federazione Italiana Scherma e da Kinder Joy of Moving per regalare un premio esperienziale ai giovanissimi tiratori del GPG, ha la finalità d’arricchire ulteriormente il circuito dei valori e della condivisione vissuto dagli schermidori già all’alba della propria avventura nell’agonismo. Si parte con la sciabola al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, e si continuerà a novembre con il fioretto a Chianciano Terme per poi chiudere il ciclo delle tre armi a dicembre, nuovamente al CPO “Giulio Onesti” nella Capitale, con la spada. “E’ bello iniziare un nuovo quadriennio con il progetto ‘Un Giorno da Campionè, per il quale ringrazio il nostro storico partner Ferrero che, con Kinder Joy of Moving, sposa un impegno valoriale e una filosofia di sport genuino e autentico insieme alla nostra Federazione – commenta il presidente Fis Paolo Azzi – Questi premi speciali, durante i ritiri collegiali della Nazionale, vissuti non soltanto in pedana ma anche in tutti gli altri momenti, dai pasti alle riunioni tecniche, sono un valore aggiunto per i nostri ragazzi del GPG e finiscono per lasciare qualcosa d’indimenticabile non soltanto a loro, ma anche agli atleti più grandi e a tutti noi che in passato abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questi appuntamenti”. La presenza degli otto detentori dei titoli italiani Under 14 renderà ancor più denso di significato un primo ritiro stagionale della sciabola azzurra che vedrà impegnati diversi giovani di prospettiva. Sono 28 gli atleti convocati, equamente divisi tra uomini e donne. Il gruppo femminile sarà composto da Giulia Arpino, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci, Chiara Mormile, Alessandra Nicolai, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Al maschile, risponderanno alla convocazione Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano, Mattia Rea, Edoardo Reale, Marco Stigliano, Lupo Vecchia Scavalli e Pietro Torre. Con il ct Nicola Zanotti lavoreranno i maestri Andrea Aquili, Ilaria Bianco, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato, Lucio Landi e Diego Occhiuzzi, supportati dal medico Beatrice Taffelli, dai fisioterapisti Ferdinando Margutti e Alessandro Pesce e dal tecnico delle armi Andrea Maroni. La stagione internazionale della sciabola inizierà tra il 7 e il 10 novembre ad Orano, in Algeria, con la prima tappa di Coppa del Mondo sia maschile che femminile.

– Foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

