Come valutare la bontà di una connessione a Internet

Considerata la vastità di offerte proposte dall’attuale mercato, muoversi alla ricerca di una buona connessione Internet a uso domestico non è un compito così semplice come si potrebbe supporre. I fattori da valutare sono diversi. Non ci si deve limitare a una sola analisi del costo mensile di abbonamento: se si desidera effettuare la ricerca di una offerta Internet valida per la casa, occorre tenere in considerazione anche altri fattori, tra cui le tecnologie a oggi in uso. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul tema, partendo da ciò che propone l’attuale mercato.

Lo status delle offerte Internet per la casa

Nel corso del 2021, è proseguito il trend avviato dai provider lo scorso anno, in concomitanza con il lockdown. In concreto, i prezzi delle offerte Internet a uso domestico hanno conosciuto l’ennesimo calo. Allo stato attuale delle cose, si registra una discesa tanto del canone mensile standard (-7%) quanto del costo di attivazione (-22%).

I provider tendono inoltre a proporre offerte vantaggiose in occasione di eventi di rilievo quali le settimane dedicate al Black Friday. In generale, si registra quindi un taglio nelle fatture mensili che risultano più leggere e lo sono anche per le offerte con canone mensile in promozione.

Le tecnologie in uso

A oggi le tecnologie in uso per la linea Internet di casa sono:

la FTTC

la FTTH.

Le due sigle sono acronimi che indicano due diverse modalità di connessione con fibra. Nel caso della tecnologia FTTC si parla di “Fiber To The Cabinet”, che tradotto in italiano significa “fibra fino all’armadio”. L’acronimo FTTH sta invece per “Fiber To The Home”.

Chi è in procinto di valutare la bontà di una connessione a Internet, deve focalizzare la propria attenzione anche sul tipo di tecnologia incluso nell’offerta. Quale scegliere tra le due? Certamente se si punta sulla velocità di navigazione (cosa solitamente ricercata da gran parte degli utenti), la scelta deve ricadere sulla tecnologia FTTH, perché capace di raggiungere prestazioni più elevate. Il motivo delle migliori performance è facile da intuire. Come sottolinea il nome stesso, la tecnologia “Fiber To The Home”, risulta sensibilmente più veloce perché il cavo in fibra arriva fino a dentro l’abitazione dell’utente.

Questa caratteristica fornisce alla connessione prestazioni di elevatissimo livello. Non a caso, la FTTH viene anche definita iperfibra ed è capace di raggiungere velocità di 1 Gigabit al secondo in download, consentendo una trasmissione ultra rapida anche di file pesanti, come ad esempio quelli dei video.

Con la tecnologia FTTC si può toccare invece un tetto massimo di 200 o 300 megabit al secondo.

Come scegliere tra FTTC e FTTH

Allo stato attuale delle cose, nel nostro Paese si sta via via procedendo a implementare la copertura FTTH che risulta pressoché completa nei grandi centri urbani. È tuttavia opportuno sapere che la diffusione di questa tecnologia sta ancora riscontrando diverse problematiche nelle località più piccole e nelle aree più difficili da raggiungere. Ne consegue che in simili contesti, la tecnologia FTTC può costituire un’opzione più che valida da adottare.

Fatta questa dovuta precisazione, quando si è in presenza di entrambe le tecnologie, per poter effettuare una scelta consapevole è fondamentale verificare lo stato di copertura dell’infrastruttura nel punto esatto in cui si desidera ricevere il servizio di connessione Internet domestica. Per farlo, così come per realizzare un confronto tra le diverse tariffe disponibili per l’utenza domestica scoprendo vantaggiose offerte internet casa, è possibile usufruire del comparatore Segugio.it, in grado di restituire il contesto effettivo in tempo reale. In questo modo, si riuscirà ad avere una visione completa e puntuale prima di procedere con la stipula di un contratto di fornitura con qualsiasi provider, selezionando l’opzione più congeniale alle proprie specifiche necessità.