Come scegliere una buona sedia da ufficio

La percentuale di lavori che si svolgono seduti davanti a una scrivania o davanti a un PC continua a salire in modo vertiginoso.

La diffusione del telelavoro dopo la pandemia ha ulteriormente contribuito ad aumentare il tempo medio che impiegati e free lance passano seduti a lavorare e risulta quindi sempre più importante, per salvaguardare la propria salute, dotarsi di una sedia da ufficio comoda, professionale ed ergonomica.

Non che la disponibilità di una buona sedia ci debba far scordare la necessità di alzarci e concederci una pausa, camminando e stando in piedi almeno per 10 minuti ogni 2 ore. Ancor meglio sarebbe prevedere un esercizio quotidiano moderato per almeno 60 minuti di ginnastica, corsa o altra attività che ci consenta di togliere gli occhi dallo schermo e mettere in moto il nostro fisico.

In ogni caso disporre di una valida sedia da ufficio resta un elemento di vitale importanza per salvaguardare la nostra salute e, in particolare, la nostra schiena e il nostro collo.

Caratteristiche di una buona sedia da ufficio

Le caratteristiche da considerare quando si sceglie una sedia da ufficio sono molteplici ma le più importanti a nostro parere sono:

Ergonomia: la sedia da ufficio deve essere progettata in modo ergonomico per aiutare a mantenere una postura corretta durante l’utilizzo, in particolare per quanto riguarda la zona lombare.

Qualità dei materiali e comfort: una buona sedia da ufficio deve realizzata con materiali di qualità, sia per quanto riguarda la struttura che per la parte di imbottitura e rivestimento dello schienale.

Regolazioni: una sedia da ufficio professionale deve offrire la possibilità di agire su diverse regolazioni per adattarsi all’altezza e alla struttura fisica dell’utente. Oltre alla regolazione in altezza, è importante poter agire sull’inclinazione e la posizione dello schienale e dei braccioli.

Rotelle: le rotelle sono un elemento importante che ci consente di rendere i nostri movimenti più agevoli e naturali.

Peso: la sedia dovrebbe essere abbastanza leggera da poter essere spostata facilmente, ma abbastanza pesante da rimanere stabile.

Dove acquistare le sedie da ufficio

Le sedie da ufficio di qualità devono essere acquistate nei negozi specializzati. Centri dedicati ai mobili come Ikea o simili hanno solitamente sedie da ufficio di qualità inferiore rispetto a quella ideale.

Online non mancano i siti specializzati tra cui vi segnaliamo Ofichairs.it dove troverete un’ampia scelta di sedia da ufficio di qualità e a prezzi interessanti.

Inoltre avrete una spedizione in 24/48 ore e la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Su Ofichairs troverete anche un’intera sezione dedicata alle sedie da gaming, realizzate con materiali di qualità ancora superiore e con un design più sportivo e accattivante.

Ovviamente e a maggior ragione anche la sedia da gaming dovrà essere ergonomica e garantire tutte quelle personalizzazioni già citate in precedenza e tipiche delle sedie da ufficio.

Le sedie da gaming rispetto a quelle da ufficio presentano in aggiunta imbottiture in schiuma ad alta densità, pelle sintetica e tessuti di prestigio che garantiscano bellezza e durata.

L’importanza di una sedia da ufficio ergonomica

Il fatto che la nostra sedia da ufficio sia veramente ergonomica è uno dei fattori più importanti in quanto la scelta di una sedia non ergonomica può causarci una serie di problemi tra cui i più frequenti sono i seguenti 5: