Oggi rottamare o demolire un’auto richiede un semplice iter che comprende passaggi burocratici e amministrativi poco dispendiosi, sia in termini di tempo che in termini economici. Inoltre, sono tante le aziende specializzate in autodemolizioni, a Roma come nel resto d’Italia, in grado di andare incontro all’automobilista nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche inerenti alla rottamazione di un’auto.

Rivolgersi a centri di autodemolizioni e sfasciacarrozze è sicuramente il modo migliore, più semplice e più veloce per rottamare la propria auto, sia che si voglia acquistare un veicolo nuovo, sia che si voglia semplicemente demolire il veicolo in quanto troppo datato e malfunzionante in diverse parti.

I centri di rottamazione auto gratis ti spiegheranno come rottamare un’auto e ti daranno tutte le informazioni utili per portare a termine la demolizione in breve tempo. Oltretutto, le ragioni per rottamare un’auto sono davvero tante e sono importanti sia per quanto riguarda le motivazioni ambientaliste, sia per quanto riguarda le motivazioni inerenti al risparmio economico.

Perché rottamare un’auto

Sempre più spesso si va incontro alle tematiche ambientaliste e di eco sostenibilità: ecco perché rottamare un’auto è necessario. Demolire un veicolo è infatti qualcosa che va a favore del rispetto ambientale in quanto, non solo tutti i componenti dell’auto vengono smaltiti singolarmente ma, oltretutto, le parti dell’auto ancora buone e funzionanti possono essere destinate al mercato dei ricambi usati, dando loro nuova vita e salvaguardando così in modo eccezionale l’ambiente. Tutte le parti dell’auto che comprendono rifiuti speciali e pericolosi, infine, possono essere smaltiti secondo le normative per avere impatto zero sull’ambiente. Un’altra ragione per cui è conveniente rottamare un’auto è che, se si vuole acquistare un nuovo veicolo, la rottamazione dell’auto verrà, non solo gestita completamente dal concessionario presso il quale si acquisterà la nuova auto, ma sarà anche completamente gratuita. La rottamazione di un’auto già immatricolata da diversi anni può essere anche un modo per garantirsi una guida più sicura, servizi tecnologici più performanti e più smart e una migliore prestazione su strada che significa anche più sicurezza alla guida.

Costo rottamazione auto

Il costo della rottamazione di un’auto è legato non soltanto allo smaltimento corretto delle varie parti del veicolo, ma anche alle spese burocratiche previste per la radiazione del PRA. In sostanza, i costi relativi alla demolizione di un’auto comprendono la parcella ACI di circa € 13,00 e l’imposta di bollo di circa € 32,00 o di circa € 48,00, a seconda che la richiesta di rottamazione sia seguita dal certificato di proprietà o se è associata al modello NP3B. Nel caso in cui si decide invece di demolire il proprio veicolo per l’acquisto di uno nuovo, il costo della rottamazione auto è nullo.

Come funziona la rottamazione auto

Ma come funziona concretamente la rottamazione di un’auto? Come possono venirti incontro le ditte specializzate? Supponiamo ad esempio di trovarti a Roma: il centro di Autodemolizioni Roma è uno dei centri autorizzati alla rottamazione auto e potrà procedere, sotto tua richiesta, entro 30 giorni, alla radiazione del veicolo, inoltrando specifica domanda all’ACI. Prima di procedere, ti saranno richiesti le targhe dell’auto, sia quella anteriore che quella posteriore, la carta di circolazione o libretto del veicolo e il certificato di proprietà. Il tuo sfasciacarrozze di fiducia a Roma si occuperà quindi di cancellare la tua auto dal registro del PRA in modo da eliminarne la proprietà e le relative tasse automobilistiche previste dalle normative in vigore. Ovviamente, prima di cancellare il veicolo dal registro del PRA, si dovranno verificare eventuali fermi amministrativi che ne impediscono la rottamazione. Verificato anche questo, la richiesta andrà avanti e, entro un mese, ti verrà rilasciato il certificato di rottamazione che conclude l’iter di demolizione di un’auto.

Oggi le rottamazioni auto a Roma sono seguite da centri specializzati che velocizzano tutto il procedimento da seguire e si occupano personalmente dello smaltimento completo dei vari componenti dell’auto, sia quelli irrecuperabili, sia quelli ancora funzionanti che possono essere riciclati per il mercato dei ricambi auto usati ed essere quindi utilizzati per altre automobili. L’automobilista, così, si ritrova a dover gestire soltanto i semplici passaggi di consegna dei documenti di circolazione e delle due targhe e non dovrà preoccuparsi di nient’altro, senza rischiare, oltretutto, di commettere errori che potrebbero essere anche oggetto di eventuali sanzioni amministrative.

Ogni anno, infine, il governo mette in auto diversi incentivi, all’interno delle Leggi di Bilancio, che riguardano anche la rottamazione auto, nel senso che, in caso di richiesta di rottamazione per l’acquisto di un nuovo veicolo, è possibile ottenere un bonus che, ogni anno, cambia in termini di importo e permette, in ogni caso, di agevolare notevolmente l’automobilista in termini di risparmio economico. Le fasce del bonus ovviamente cambiano in base al tipo di veicolo che si vuole acquistare ma, in ogni caso, permettono un buon incentivo economico per tutti coloro che devono affrontare la grossa spesa per l’acquisto di un’auto nuova.