Come raggiungere gli aeroporti di Milano

Milano è servita da tre aeroporti principali: Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio. Ciascuno di essi offre collegamenti efficienti con il capoluogo lombardo, sia per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici, sia per chi opta per l’auto. Scegliere il modo migliore per raggiungere uno di questi aeroporti dipende dalle proprie esigenze di tempo, budget e comodità.

In questa guida vedremo le soluzioni di trasporto più rapide e convenienti per arrivare ai tre aeroporti, oltre a suggerimenti per parcheggiare in modo conveniente, sia all’interno sia nei pressi delle strutture aeroportuali. Con i giusti accorgimenti, puoi rendere più agevole e rilassante l’inizio del tuo viaggio.

Come raggiungere Milano Malpensa

Milano Malpensa è l’aeroporto internazionale più grande della città e si trova a circa 50 km dal centro di Milano. Per raggiungerlo in modo comodo ed efficiente, hai a disposizione diverse opzioni:

Treno Malpensa Express : uno dei mezzi più veloci e diretti per arrivare a Malpensa dal centro di Milano. Il Malpensa Express parte dalle stazioni di Milano Centrale e Milano Cadorna , con un tempo di percorrenza di circa 50 minuti . I treni sono frequenti e rappresentano una scelta ottimale per chi cerca un viaggio rapido senza lo stress del traffico.

: uno dei mezzi più veloci e diretti per arrivare a Malpensa dal centro di Milano. Il Malpensa Express parte dalle stazioni di e , con un tempo di percorrenza di circa . I treni sono frequenti e rappresentano una scelta ottimale per chi cerca un viaggio rapido senza lo stress del traffico. Navette autobus : diverse compagnie offrono un servizio di navetta diretto dalla Stazione Centrale di Milano a Malpensa, con una durata di viaggio di circa un’ora. Questo servizio è attivo per gran parte della giornata, offrendo una soluzione economica e pratica per i viaggiatori che non hanno fretta.

: diverse compagnie offrono un servizio di navetta diretto dalla a Malpensa, con una durata di viaggio di circa un’ora. Questo servizio è attivo per gran parte della giornata, offrendo una soluzione per i viaggiatori che non hanno fretta. Auto: per chi preferisce spostarsi in auto, Malpensa è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A8 e la superstrada SS336. La disponibilità di parcheggi di Malpensa consente di scegliere tra opzioni interne all’aeroporto, comode per una sosta breve, e parcheggi esterni nelle immediate vicinanze. I parcheggi interni, sebbene più costosi, garantiscono rapidità di accesso e maggiore sicurezza. Al contrario, i parcheggi esterni offrono tariffe più convenienti, ideali per soste prolungate, e sono collegati al terminal tramite navette gratuite che operano con frequenza regolare.

Scegliere il mezzo più adatto per raggiungere Malpensa dipende dalle tue priorità: se il tempo è essenziale, il Malpensa Express è la soluzione più rapida, mentre le navette e i parcheggi esterni rappresentano opzioni più economiche senza rinunciare alla comodità.

Come raggiungere Milano Linate

Milano Linate è l’aeroporto più vicino al centro di Milano, situato a circa 7 km di distanza, rendendolo facilmente accessibile per chi parte dal capoluogo. Grazie alla sua vicinanza, ci sono diverse opzioni pratiche e veloci per arrivarci:

Metropolitana linea 4 (M4) : la nuova linea M4 della metropolitana milanese collega il centro città direttamente all’aeroporto di Linate. Questa linea rappresenta una delle soluzioni più rapide e convenienti per chi si trova già a Milano, consentendo di raggiungere Linate in circa 20 minuti al costo di un semplice biglietto urbano . Grazie alla frequenza e alla velocità del servizio, la M4 è ideale per chi vuole evitare il traffico e avere una connessione diretta con l’aeroporto.

: la nuova della metropolitana milanese collega il centro città direttamente all’aeroporto di Linate. Questa linea rappresenta una delle soluzioni più rapide e convenienti per chi si trova già a Milano, consentendo di raggiungere Linate in circa al costo di un semplice . Grazie alla frequenza e alla velocità del servizio, la M4 è ideale per chi vuole evitare il traffico e avere una connessione diretta con l’aeroporto. Autobus urbani : per chi preferisce un’alternativa alla metropolitana, la linea 73 degli autobus urbani collega Piazza San Babila all’aeroporto in circa 30 minuti . Questa opzione è pratica per chi si trova già nelle vicinanze della linea, e il biglietto ha il costo di una normale corsa urbana, rendendola una scelta economica.

: per chi preferisce un’alternativa alla metropolitana, la linea degli autobus urbani collega all’aeroporto in circa . Questa opzione è pratica per chi si trova già nelle vicinanze della linea, e il biglietto ha il costo di una normale corsa urbana, rendendola una scelta economica. Auto e parcheggi: per chi sceglie di spostarsi in auto, Linate è facilmente raggiungibile tramite le strade principali della città. L’aeroporto offre una gamma di parcheggi interni, comodi per chi ha bisogno di lasciare l’auto per brevi periodi. Tuttavia, i parcheggi all’interno di Linate possono essere costosi, soprattutto per soste prolungate. In alternativa, ci sono parcheggi esterni nelle immediate vicinanze, che offrono tariffe più vantaggiose e spesso dispongono di navette gratuite per il terminal. Questa opzione è ideale per chi desidera un parcheggio conveniente senza rinunciare alla vicinanza con l’aeroporto.

Con la linea M4 e le numerose alternative di parcheggio, raggiungere Milano Linate è semplice e accessibile, rendendolo una scelta ideale per voli brevi o partenze frequenti dalla città.

Come raggiungere Bergamo Orio al Serio

Bergamo Orio al Serio, spesso considerato il “terzo aeroporto di Milano” grazie alla sua vicinanza con il capoluogo lombardo, si trova a circa 50 km da Milano. Nonostante la distanza, è ben collegato alla città con diverse opzioni di trasporto:

Navette dirette : dalla Stazione Centrale di Milano partono diverse navette dirette verso l’aeroporto di Orio al Serio, con un tempo di percorrenza di circa un’ora . Questi servizi sono attivi tutti i giorni e hanno una frequenza elevata, offrendo una soluzione pratica e conveniente per i viaggiatori che non vogliono preoccuparsi del traffico. Le navette sono ideali anche per chi viaggia con bagagli voluminosi, poiché consentono un viaggio comodo e diretto fino al terminal.

: dalla partono diverse navette dirette verso l’aeroporto di Orio al Serio, con un tempo di percorrenza di circa . Questi servizi sono attivi tutti i giorni e hanno una frequenza elevata, offrendo una soluzione per i viaggiatori che non vogliono preoccuparsi del traffico. Le navette sono ideali anche per chi viaggia con bagagli voluminosi, poiché consentono un viaggio comodo e diretto fino al terminal. Auto e autostrada A4 : per chi preferisce spostarsi in auto, l’aeroporto di Orio al Serio è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A4 , che collega Milano a Bergamo. Anche in questo caso, sono disponibili varie opzioni di parcheggio : i parcheggi interni all’aeroporto offrono comodità e sicurezza, ma a costi generalmente più elevati, rendendoli adatti a chi ha necessità di brevi soste. Per chi cerca una soluzione più economica, ci sono parcheggi esterni nelle vicinanze dell’aeroporto, spesso dotati di navette gratuite per il terminal. Questi parcheggi sono perfetti per chi deve lasciare l’auto per periodi prolungati, offrendo una buona combinazione di convenienza e praticità.

: per chi preferisce spostarsi in auto, l’aeroporto di Orio al Serio è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada , che collega Milano a Bergamo. Anche in questo caso, sono disponibili varie opzioni di : i parcheggi interni all’aeroporto offrono comodità e sicurezza, ma a costi generalmente più elevati, rendendoli adatti a chi ha necessità di brevi soste. Per chi cerca una soluzione più economica, ci sono nelle vicinanze dell’aeroporto, spesso dotati di navette gratuite per il terminal. Questi parcheggi sono perfetti per chi deve lasciare l’auto per periodi prolungati, offrendo una buona combinazione di convenienza e praticità. Treno fino a Bergamo: un’opzione alternativa è prendere un treno dalla Stazione Centrale di Milano fino alla stazione ferroviaria di Bergamo e, da lì, una navetta o un autobus per l’aeroporto. Questa soluzione è particolarmente utile per chi ha maggiore flessibilità di tempo e preferisce combinare treno e autobus per raggiungere l’aeroporto, approfittando di una connessione diretta.

Con le sue navette frequenti, la vicinanza all’autostrada e le opzioni di parcheggio, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è facilmente accessibile per chi parte da Milano, risultando una scelta apprezzata anche per i voli low cost e per chi cerca un’alternativa pratica ai principali aeroporti milanesi.

Fonte immagine di apertura: Wikipedia, Autore TRG