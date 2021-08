Estate: tempo di vacanze e di viaggi in solitaria o in buona compagnia. Ma prima di partire ci si può trovare con un piccolo impiccio da risolvere. Non tutti, infatti, amano preparare lo zaino da viaggio, non sapendo come sistemare le cose da portare. Nei prossimi paragrafi daremo allora qualche semplice dritta utile per cimentarsi nella preparazione di questo oggetto indispensabile in ogni viaggio, sia esso di piacere ma anche di lavoro.

Cosa è fondamentale portare in viaggio

Partiamo dalla base, ossia dall’elenco delle cose essenziali da portare in viaggio. Nel caso del vestiario, ovviamente, gli abiti variano a seconda della località di destinazione. Ci sono tuttavia degli indumenti che risultano imprescindibili in ogni tipologia di viaggio. Tra questi:

l’intimo per almeno una settimana;

un paio di T-Shirt comode ;

; due paia di pantaloni lunghi, leggeri nel caso in cui si vada in una meta calda;

un foulard da usare per proteggere gola e collo dal freddo e da eventuale aria condizionata;

da usare per proteggere gola e collo dal freddo e da eventuale aria condizionata; un pigiama;

un cappello per proteggersi dal sole.

Tra le cose essenziali da portare in viaggio ci sono poi tutti i vari prodotti per l’igiene personale da inserire nel beauty-case che in genere è la cosa che incide di più sul peso dello zaino. Tra i prodotti indispensabili ci sono, ad esempio:

lo shampoo , preferibilmente solido perché più comodo;

, preferibilmente solido perché più comodo; il sapone per il corpo;

lo spazzolino da denti e il dentifricio,

la protezione solare;

il deodorante ;

; le salviette intime;

un pettine o una spazzola;

degli asciugamani.

È bene ricordare che, per risparmiare spazio prezioso, molti di questi prodotti necessari per l’igiene personale sono disponibili anche in comodi kit da viaggio o comunque in mini flaconi. Vale davvero la pena valutarli per ottimizzare il proprio zaino, rendendolo così più leggero.

Il phon va portato?

Il bagno di moltissimi ostelli e hotel è munito di phon. Ne consegue che questo utile elettrodomestico va portato con sé solo nel caso in cui non sia presente nella struttura in cui si andrà a soggiornare o solo se non si riesce proprio a farne a meno. Anche in questo caso, comunque, è meglio preferire un phon da viaggio in considerazione delle sue dimensioni ridotte.

Naturalmente nello zaino non vanno dimenticati altri prodotti di uso comune, in primis il caricatore per il cellulare. Nell’ipotesi in cui si viaggi all’estero è opportuno dotarsi anche di un adattatore per prese elettriche. In caso contrario, si corre il rischio di non poter ricaricare i propri dispositivi elettronici.

Come riempire lo zaino

Dopo aver selezionato tutto l’abbigliamento e i diversi accessori da portare in viaggio, arriva la parte più complicata: riempire lo zaino, cercando di distribuire il materiale in maniera efficiente.

Il primo trucco consiste nel disporre i vari oggetti in base al peso, suddividendoli per gruppi. I gruppi devono cioè essere composti indicativamente da oggetti di peso simile.

Una volta fatta questa suddivisione, occorre disporre ogni elemento in maniera appropriata. Per l’esattezza, quando si è in procinto di preparare uno zaino da viaggio è necessario disporre gli elementi più leggeri sul fondo dello stesso.

Gli oggetti più pesanti vanno invece collocati vicino alla schiena. Si tratta infatti del modo migliore per trasportare lo zaino senza fare troppa fatica. Mettendo per primi gli oggetti più pesanti, la schiena è sottoposta a uno sforzo maggiore che, a lungo andare, finisce per causare dolore. Il consiglio vale soprattutto quando si fanno viaggi a piedi, una forma di turismo sempre più diffusa.

Gli oggetti pesanti vanno invece riposti nell’area dello zaino corrispondente alla parte superiore della spina dorsale. In questo modo, il peso viene sostenuto soprattutto dai fianchi, piuttosto che in altre regioni del corpo. Una volta sistemato lo zaino, si è pronti per partire e per godersi pienamente il viaggio in ogni suo istante.