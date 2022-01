I legami di amicizia sono una componente importante nella vita di ognuno di noi. Ogni tanto è bello viziare i nostri amici facendoli sentire indispensabili al nostro bisogno di socializzazione.

A tal proposito, vi suggeriamo di seguito qualche semplice, utile dritta per organizzare una serata in casa, all’insegna del buon umore e della buona compagnia.

Nella stagione invernale, quando il freddo si farà sentire, potreste organizzare qualcosa di divertente con il vostro gruppo di amici. Una serata di pioggia o una giornata impegnativa aumenteranno il vostro desiderio di chiudervi in casa, seppur in ottima compagnia. Un film, una cena particolare e i giochi di gruppo… quando la compagnia è quella giusta ci si diverte sempre e ovunque. Si potrà ballare, scattare selfie o pubblicare storie sui social, ma soprattutto ridere! In un gruppo affiatato di amici non esistono regole né tabù, si balla scatenati e ci si sente davvero liberi di ridere, scherzare e fare battute. Se invece il vostro è un gruppo di cinefili, ebbene, potreste organizzare una maratona di film munendovi di pigiama, plaid e pop-corn.

Passati i trenta, capita spesso che la voglia di poltrire a casa prevalga su quella di uscire e fare baldoria fino a tardi, specie d’inverno. Ma cosa fare, ad esempio, il sabato sera con gli amici? Come divertirsi restando a casa? Quali sono le migliori idee da mettere in pista?

Gli abbonamenti in streaming offrono serie TV, film, documentari e molto altro. Ad esempio per la notte di Halloween, si può scegliere uno dei tanti film horror o ascoltare e raccontare storie da brividi accanto al camino.

Serata tra amici: cosa fare

Come vincere la noia? Ecco alcune semplici mosse.

Torneo di videogiochi

Playstation o Xbox? Quello che conta è la scelta di giochi avvincenti e ricchi d’azione! Aggiungerete creatività al torneo trasformandolo in un originale “drinking game” con vincitori e sconfitti che pagheranno da bere.

Giochi da tavolo

Esistono in commercio tantissimi giochi da tavolo divertenti: l’intramontabile Monopoli, l’artistico Pictionary o l’investigativo Cluedo, solo per citarne alcuni. Potreste chiedere a ciascuno dei vostri amici di portare il loro gioco da tavolo preferito, in modo da condividerlo con i vostri. Qualunque sia la partita, l’obiettivo sarà quello di divertirsi e di vincere… naturalmente!

Pic-nic domestico

Un pic-nic a tutti gli effetti allestito sul tappeto del salotto di casa. Innanzitutto bisognerà predisporre la cornice, proprio come quella di un meraviglioso pic-nic en plein air: candele, cestini di vimini per i nostri ospiti con all’interno posate, calici finger food a base di frutta, snack salati, torte, bibite e succhi in abbondanza. Una buona bottiglia di vino o di birra, andrebbero ad impreziosire quel momento. Potreste anche scegliere insieme un tema e assicurarvi che gli spuntini, gli oggetti e le decorazioni si adattino perfettamente ad esso.

Dilettanti ai fornelli

Chefs stellati? Cuochi in erba? Oppure del tutto incapaci a cucinare anche un solo uovo bollito? Bene: quale occasione migliore per dilettarsi in gruppo nell’esecuzione di ricette sfiziose e scoprire nuovi piatti o, nella peggiore delle ipotesi, ridere insieme dei pessimi risultati ottenuti?

Party a tema

Scegliere di non fare baldoria nei locali o di non partecipare a trattenimenti organizzati, non significa rinunciare a godersi una festa. Cimentatevi voi stessi, riproducendo le scenografie di memorabili film hollywoodiani, allestendo uno scenario a tema e stabilendo un dress code per tutti gli invitati.

Ritorno al passato

Una rimpatriata con l’intento di rievocare vecchi aneddoti ed esperienze con gli amici del gruppo di sempre, stappando una buona bottiglia di vino che sugelli il rapporto di amicizia e vada a creare momenti di spensieratezza. Spesso queste reunion ci regalano spunti per rivivere avventure dimenticate o assaporare quello che tante volte, in passato, ci è stato negato. “Allegria!”, urlava un famoso presentatore del passato e… come dargli torto.