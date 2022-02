Con l’arrivo della bella stagione, il pic-nic diventa una soluzione davvero green per trascorrere una giornata immersi a tu per tu nella natura. Ogni città è provvista di parchi in cui sarà possibile organizzare l’evento, ma se si ha più tempo a disposizione, si potrà considerare la consueta gita fuori porta, magari assicurandoci che sul posto, vi siano delle aree attrezzate con tavoli, panche e griglie per il barbecue.

Se si ha la fortuna di abitare in una località di mare, la spiaggia risulta un luogo di grande fascino, specie di sera, con i colori del tramonto; non è da meno nemmeno la montagna che, con i suoi panorami mozzafiato, renderà unica la nostra merenda d’alta quota. Altro aspetto importante da considerare è l’orario del nostro pic-nic. Qualcuno opta per il pranzo, ma si potrebbe pensare anche al classico brunch, una colazione di prima mattina o la classica cena con grigliata annessa.

Organizzare un romantico pic-nic: le cose da sapere

Proviamo ora ad immergerci nella vera e propria fase organizzativa. Come si organizza un pic-nic? Cosa non dovrebbe mai mancare ad un pic-nic? Qualche dritta ed è subito fatto.

Scegliamo dapprima il luogo ideale: un parco vicino casa, la spiaggia o un bosco; l’importante è trovare quell’angolino tutto nostro per goderci una pausa di assoluto relax. Individuiamo un’area con zone ombreggiate, sorgenti d’acqua e preferibilmente poco frequentata.

In primis recuperiamo una coperta, piatti e posate, alcuni cuscini, cassette in legno (da usare anche come ripiani o vassoi), lucine e ghirlande colorate di quelle a batterie, per creare quella giusta atmosfera.

Il cibo

Non dimentichiamoci poi del cibo. Parola d’ordine semplicità. Prepariamo qualcosa di facile e veloce e che si conservi per alcune ore. I gusti sono diversissimi, ognuno potrà decidere se impostare un pic-nic dolce, salato o entrambi; in più, tanta frutta fresca di stagione, acqua a volontà, vino e bibite. Un’ altro tipo di soluzione potrebbe comprendere tante specialità del Finger Food: ovvero piccole porzioni di cibo da gustare in pratici e veloci bocconi, senza l’uso di posate come ad esempio, crocchette di patate o arancini di riso.

Si potrebbe preparare anche una gustosa torta salata arricchita di verdure che è senz’altro una pietanza versatile, nutriente e buona sia calda che fredda, oppure una deliziosa frittata di uova con asparagi che fa parte della tradizione culinaria italiana, come uno di quei piatti da consumare durante le gite fuori porta, meglio se racchiusa in un panino fragrante. Ricordatevi che non è affatto necessario preparare pietanze gourmet: piatti semplici e genuini conquisteranno il consenso di tutti i commensali al nostro pic-nic.

Per quel che riguarda lo svago sappiamo che il pic-nic è un momento per ristabilire il contatto con la natura, ma anche per rilassarsi e divertirsi; portiamo con un libro, le carte da gioco e una play list di buona musica.

I “Must Have”

Di seguito troverete una lista utile alla buona riuscita del pic-nic. Riempiamo di ogni golosità il classico cestino di vimini diviso in compartimenti così da riporre ogni cosa nel modo giusto e ordinato; ne esistono in commercio di molte misure e tipologie, alcuni con il vantaggio di essere già completi di stoviglie e posate.

o altro materiale impermeabile per isolare dall’umidità del terreno tutto il necessario; Una resistente tovaglia di carta da posizionare sopra la coperta, in modo da apparecchiare direttamente sull’erba;

Tovaglioli in tessuto per far sì che non svolazzino in caso di vento;

Gli amanti del bon ton potranno anche usare piatti in porcellana e posate in acciaio, a discapito però della praticità; Un coltello affilato per tagliare pane, salumi e formaggi;

collocati all’interno delle indispensabili borse termiche ultraleggere; Un apribottiglie che è una di quelle cose a cui non si pensa mai;

, sacchetti per la raccolta dei rifiuti NB.: Tutti i rifiuti andranno raccolti e gettati negli appositi cestini; Lozioni anti zanzare e crema solare;

Candele o lanterne per l’imbrunire.

Non potranno infine mancare: indumenti comodi, rispetto della natura e sane risate.