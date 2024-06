Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i processi aziendali

L‘intelligenza artificiale (IA) è una delle innovazioni tecnologiche più trasformative degli ultimi anni. Se pensiamo che, fino a qualche anno fa, l’IA era relegata a scenari futuristici o ad applicazioni accademiche, oggi ci sembra quasi impossibile che queste tecnologie siano parte della nostra quotidianità.

Oggi utilizziamo un’IA con una naturalezza incredibile, quasi senza rendercene conto: le usiamo, ad esempio, quando chiediamo a Siri o a Google di impostare una sveglia, mandare un messaggio o cercare informazioni online.

Le applicazioni dell’IA stanno rivoluzionando, oltre alla vita di tutti i giorni, anche i processi aziendali, rendendoli più efficienti, riducendo i costi e aprendo nuove opportunità di crescita.

Vediamo insieme come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le aziende lavorano, dalla gestione delle risorse umane alla produzione, dal marketing alla customer experience.

Cos’è l’Intelligenza Artificiale?

L’ intelligenza artificiale , spesso abbreviata in IA, è una branca dell’informatica che si occupa della creazione di macchine e sistemi capaci di svolgere compiti che, fino a poco tempo fa, richiedevano l’intervento umano.

Le azioni che l’IA si prefigge di svolgere sono una sorta di “emulazione” di ciò che potremmo fare noi: ad esempio, tra i compiti di un’IA ci sono il riconoscimento vocale, la comprensione del linguaggio naturale, la visione artificiale e la capacità di prendere decisioni (o quantomeno, suggerirne).

La storia dell’intelligenza artificiale risale agli anni ’50, quando i pionieri dell’informatica come Alan Turing e John McCarthy iniziarono a esplorare la possibilità di creare macchine pensanti. Nel corso dei decenni, l’IA si è evoluta grazie ad un importante processo di innovazione tecnologica, passando dai primi esperimenti di gioco degli scacchi e di risoluzione di problemi logici ai sofisticati algoritmi di machine learning e deep learning che oggi alimentano applicazioni avanzate in vari settori.

Oggi, l’Intelligenza Artificiale in Italia (e non solo) è utilizzata in tantissimi campi di applicazione, dalla sanità alla finanza, dalla logistica alla customer service.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi aziendali

Come abbiamo detto, l’IA sta avendo un impatto importante sui processi aziendali ed è sempre più apprezzato dagli italiani . In generale, un’IA ha due scopi principali:

Automatizzare i processi, rendendo quindi automatiche tutte quelle azioni ripetitive che non portano valore aggiunto all’interno di un’azienda. In questo caso, l’IA ha un obiettivo di semplificazione;

Analizzare con assoluta precisione dati complessi, difficili da “decifrare” senza uno strumento in grado di elaborare in pochi secondi una grossa mole di numeri

Ecco come funzionano nel concreto queste due attività.

Automazione dei processi

L’impatto dell’AI sulla logistica e sull’automazione dei processi aziendali è rivoluzionario.

L’IA e la robotica sono in grado di automatizzare compiti ripetitivi e manuali, liberando tempo prezioso per i dipendenti e permettendo loro di concentrarsi su attività strategiche e creative.

Facciamo degli esempi concreti. I chatbot basati su IA possono gestire richieste di assistenza clienti 24/7, rispondendo rapidamente e con precisione alle domande comuni, riducendo il carico di lavoro del personale di customer care. Allo stesso modo, i sistemi di IA possono automatizzare la gestione delle fatture, l’elaborazione delle transazioni finanziarie e l’aggiornamento dei database, minimizzando gli errori umani e migliorando la produttività..

A questo punto, l’automazione ha un beneficio duplice: da una parte, di semplificazione dei processi aziendali, ma anche di aumento della loro precisione, portando a una riduzione dei costi operativi e a un miglioramento della qualità del servizio.

Analisi dei dati

Un altro settore in cui l’intelligenza artificiale ha un impatto significativo è l’analisi dei dati.

Le capacità dell’IA di analizzare grandi volumi di dati in modo molto più veloce di un essere umano ti aiuta a prendere decisioni più informate e di sviluppare strategie aziendali che siano davvero data-driven.

Ciò è possibile grazie agli algoritmi di machine learning, che riescono ad analizzare i big data e identificare (anche precocemente) delle tendenze che sarebbero impossibili da rilevare manualmente. Ad esempio, nel marketing, l’IA può analizzare il comportamento degli utenti e segmentare il pubblico in base a interessi e preferenze, così da realizzare campagne molto profilate.

E ancora, nel settore finanziario, l’IA può prevedere fluttuazioni di mercato e suggerire strategie di investimento potenzialmente proficue, riducendo il rischio e aumentando i profitti.

Settori aziendali trasformati dall’intelligenza artificiale

Marketing e vendite

Uno dei settori su cui l’intelligenza artificiale ha avuto un maggiore impatto è il settore del marketing e delle vendite.

Grazie all’IA nel marketing, le aziende possono personalizzare le campagne in modo estremamente dettagliato, analizzando il comportamento e le preferenze dei clienti per proporre contenuti e offerte su misura. Questo avviene perché l’applicazione dell’IA nella strategia di marketing coinvolge gli algoritmi di machine learning, capaci di prevedere le tendenze di vendita e identificare i potenziali clienti con una precisione senza precedenti, migliorando il tasso di conversione.

Un’altra funzione importante dell’IA è nelle vendite: in questo frangente, l’IA può ottimizzare il customer journey, per offrire ai tuoi clienti esperienze personalizzate che aumentano l’engagement e la fidelizzazione. Pensa, ad esempio, a ciò che avviene sulle piattaforme di e-commerce come Amazon, che utilizzano l’IA per suggerire i prodotti basati sugli acquisti precedenti e sugli interessi degli utenti.

Servizio clienti

Anche AI e customer service sono un binomio molto performante. Nel servizio clienti, l’IA viene sfruttata per migliorare l’efficienza e la qualità del supporto attraverso l’utilizzo di chatbot e assistenti virtuali.

Gli strumenti AI per l’assistenza clienti possono gestire richieste diverse, dalle domande più semplici alle conversazioni più complessi, riducendo i tempi di risposta. Il grande vantaggio, oltre alla semplificazione del customer care, è la possibilità di liberare il tempo dei tuoi collaboratori, che potranno dedicarsi a coltivare relazioni di valore con i clienti.

Produzione e logistica

Tra gli altri settori più interessati dall’impatto dell’intelligenza artificiale, c’è anche quello della produzione e la logistica.

L’utilizzo dell’IA nella produzione e nell’automazione industriale ti permette di avere sotto controllo, in tempo reale, le performance delle macchine, prevedendo necessità di manutenzione e riducendo i tempi di inattività. Le conseguenze (positive) sono la maggiore continuità della produzione e una riduzione dei costi operativi. Nel settore della logistica, l’IA viene utilizzata per ottimizzare i percorsi di consegna, migliorare la gestione degli inventari e prevedere la domanda dei prodotti.

Per farti un esempio concreto, i sistemi di IA possono analizzare i dati storici delle vendite e i trend di mercato per prevedere con precisione le necessità future, garantendo che i prodotti giusti siano disponibili nei momenti giusti.

Benefici dell’intelligenza artificiale per le PMI

Parliamo ora, più nel dettaglio, dei benefici dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto per le PMI. Molto spesso, c’è chi pensa che l’IA e che questi strumenti siano una prerogativa delle grandi imprese. Nulla di più sbagliato: uno degli aspetti migliori dell’IA è che è assolutamente “democratica” e che può essere integrata anche nelle organizzazioni più piccole. Se hai una PMI e stai pensando di integrare l’IA nella tua azienda, puoi affidarti a ROMI Company, la società di consulenza specializzata nel marketing per chi si occupa del settore servizi. Nella divisione Tech di ROMI, ci sono esperti specializzati nell’uso dell’IA e dei suoi strumenti per migliorare le performance della tua azienda. Per saperne di più, clicca qui .

Torniamo ora ai benefici più importanti dell’IA nella tua organizzazione.

Riduzione dei costi operativi

Uno dei principali vantaggi dell’IA nel business è la riduzione dei costi operativi. Automatizzando compiti ripetitivi e amministrativi, l’IA è un’ottima alleata per risparmiare tempo e risorse, come abbiamo visto negli esempi precedenti.

Miglioramento dell’efficienza

Altro grande vantaggio dell’IA è il miglioramento dell’efficienza. Attraverso l’analisi dei dati e l’automazione dei processi, l’IA aiuta le aziende a ottimizzare le loro operazioni quotidiane. Ad esempio, le piattaforme di marketing automation ti aiutano a gestire campagne complesse con facilità, mentre gli strumenti di analisi predittiva aiutano a identificare i trend di mercato e a prevedere le esigenze dei clienti.

Inoltre, l’IA può migliorare la gestione delle risorse umane, automatizzando i processi di selezione e onboarding dei nuovi dipendenti, facendo in modo che le risorse giuste siano allocate ai ruoli giusti.

Conclusione

Per concludere, l’adozione dell’IA per le PMI è, attualmente, un fattore decisivo per competere con aziende più grandi e per rispondere in modo rapido e agile alle esigenze del mercato. Oggi, l’IA è una grande opportunità per accedere a benefici concreti che possono trasformare radicalmente il modo in cui le PMI si propongono sul mercato.