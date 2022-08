Come iniziare il nuovo anno accademico o lavorativo

Ora che sta per iniziare un nuovo anno accademico o lavorativo, arriva il momento di rimboccarsi le maniche e di pianificare al meglio il proprio futuro. Dopo il periodo estivo, che si tratti di lavoro o di studio, occorre programmare le prossime settimane fissando degli obiettivi, da raggiungere seguendo ad esempio dei corsi o dedicandosi con maggiore piglio agli impegni universitari. Chiaro che serviranno doti come la convinzione e la motivazione, insieme ad alcuni consigli che potrebbero fare la differenza.

L’età è soltanto un numero

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è che, indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione, si ha sempre la possibilità di imparare cose nuove e di rimettersi in gioco. Non si parla soltanto delle opportunità concesse dal digitale e dalle professioni 2.0, ma anche dalla possibilità di seguire un corso di riqualificazione professionale. Per questo motivo, è bene capire che l’età è soltanto un numero, e che l’inizio di un nuovo anno accademico può dare a tutti la possibilità di rientrare in campo, imparando un mestiere.

Approfittare dei corsi online

Nell’attuale contesto di convivenza forzata con la tecnologia, è bene sfruttare le opportunità che la rete ci offre. Anche se il periodo peggiore della pandemia è oramai alle spalle, ancora oggi i corsi online rappresentano un’opportunità preziosa per dotarsi di nuove competenze, senza per questo abbandonare le quattro mura domestiche. I vantaggi dei corsi erogati in digitale dalle piattaforme di e-learning sono numerosi, come la loro praticità e comodità, insieme alla possibilità di frequentare le lezioni anche se si lavora o se si è iscritti all’università.

Specializzarsi in una nicchia

L’inizio di un nuovo anno lavorativo può rappresentare uno spartiacque, per chi è già impegnato in una professione ma desidera fare il salto di qualità. Qui il consiglio è di specializzarsi in una nicchia o materia specifica, acquisendo così maggiori competenze professionali in un determinato settore. Concentrarsi su una nicchia è un investimento che può sicuramente ripagare nel medio periodo, dando anche la possibilità di conquistare un certo target e di aumentare così i propri guadagni. Il segreto, in sintesi, è diventare indispensabili in un dato mercato, semplicemente perché saranno in pochi ad avere delle competenze così verticali.

Procedere a piccoli step

L’inizio di un nuovo anno accademico o lavorativo è anche un buon momento per modificare il proprio approccio allo studio o alla professione. Significa fissare innanzitutto degli obiettivi, dividendoli in classi. I primi dovranno essere realistici e soprattutto raggiungibili nel breve periodo, così da procedere a piccoli step. Fissare degli obiettivi troppo lontani o complessi da raggiungere può essere un errore, in quanto è facile demotivarsi se non si vedono dei risultati concreti a stretto giro di posta.

Valutare il percorso universitario

Chi ha appena conseguito il diploma deve valutare con calma il proprio percorso universitario. La fretta può infatti diventare una pessima consigliera e, se si hanno dei dubbi, conviene piuttosto prendersi un anno sabatico. In questo modo sarà possibile pensare al proprio futuro e, nel mentre, iniziare a seguire dei corsi per capire cosa fare “da grandi”.