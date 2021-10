Il legno è un materiale apprezzatissimo che non delude mai per le sue tante qualità estetiche e non solo. È capace di abbellire ogni ambiente e di renderlo caldo e accogliente. Tuttavia, per poter godere delle sue tante qualità nel tempo, occorre sottoporlo a manutenzione periodica e ad alcuni trattamenti. Se non viene curato, infatti, il legno è soggetto a fenomeni quali decomposizione, spaccature e deformazioni. Simili problematiche si manifestano in particolar modo quando il legno viene sfruttato come materiale a uso esterno. Nei prossimi paragrafi del nostro articolo ci focalizzeremo su un tipo di trattamento che può essere svolto sui materiali lignei. Vedremo cioè come impermeabilizzare il legno con l’uso di olio specifico.

Impermeabilizzare il legno con l’olio: come fare

Impermeabilizzare il legno è un tipo di intervento indispensabile nel caso di materiali regolarmente esposti agli effetti degli agenti atmosferici, come i mobili collocati in giardino o sulla terrazza. Esistono diversi metodi per raggiungere l’obiettivo. In genere si utilizzano specifici prodotti appositamente studiati per impermeabilizzare il legno. Tra questi c’è anche l’olio.

Oli per impermeabilizzare il legno

Sono essenzialmente tre gli oli più utilizzati per impermeabilizzare il legno. Si tratta per l’esattezza:

dell’ olio di lino ;

; dell’olio di noci;

dell’olio di tung.

Le diverse tipologie sono reperibili in vendita tanto in negozi specializzati nel fai da te, quanto online. L’ideale è acquistare sempre un flacone di prodotto grande. È infatti preferibile che avanzi piuttosto che averne a disposizione troppo poco. Una volta acquistato l’olio prescelto, si può procedere con la sua applicazione. Vediamo a questo punto come fare.

Come applicare l’olio per l’impermeabilizzazione del legno

Indichiamo i vari passaggi da eseguire per una corretta applicazione dell’olio prescelto sulla superficie lignea da trattare. Nell’ordine, occorre:

preparare il legno prima di applicare l’olio, utilizzando della carta vetrata spessa o una lima di metallo in modo da rimediare alle varie imperfezioni visibili in superficie;

pulire il legno con un panno asciutto per eliminare tutti i residui derivanti dalla fase di preparazione;

recuperare un panno che non lasci pelucchi, tenendone a portata di mano altri;

procedere con la prima passata di prodotto, versandone una piccola quantità e massaggiandolo sulle venature della superficie lignea;

lasciare asciugare per almeno trenta minuti per far sì che l’olio sia assorbito adeguatamente dal legno;

passare un panno pulito sulla superficie per rimuovere gli eventuali eccessi di prodotto;

non toccare il legno per le ventiquattro ore successive e, comunque, finché non sarà del tutto asciutto;

procedere con altre due passate di olio, seguendo il procedimento a cui ci si è attenuti durante la prima applicazione.

Prima di usare la superficie lignea trattata, è opportuno lasciarla asciugare con cura per diversi giorni o, se necessario, per alcune settimane. Per capire se è pronta all’utilizzo, è sufficiente far scivolare le dita su di essa, verificando che non ci siano impedimenti di alcun genere.

Prodotti per impermeabilizzare il legno: la vernice impregnante

Come abbiamo anticipato poc’anzi, l’olio è solo uno dei diversi prodotti che l’attuale mercato propone per poter impermeabilizzare le superfici lignee, siano esse a uso interno o a uso esterno. Altra tipologia di prodotto usata con una certa frequenza per il trattamento di impermeabilizzazione è la vernice impregnante a base acquosa.

Questo metodo è preferibile per il legno che è già stato trattato in precedenza. Un simile prodotto è solitamente reperibile nei classici negozi di fai da te, proprio come nel caso dell’olio.

La vernice impregnante a base acquosa può essere applicata con lo spruzzatore o, meglio ancora, con il pennello che garantisce una passata più omogenea. Anche in questo caso, prima di applicare il prodotto, è necessario assicurarsi che la superficie del legno da trattare sia pulita.

Una volta effettuata la verifica, si può procedere con almeno due passate di prodotto. Tra la prima applicazione e la seconda, è opportuno lasciar asciugare la superficie. Per conoscere i tempi di asciugatura giusti, basta consultare le indicazioni presenti sulla confezione della vernice.