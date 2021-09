Imparare qualcosa ogni giorno eleva il nostro spirito. Il termine “conoscere” deriva dal latino “cognosco”, dove il verbo indica un’azione non completata, ma che continua. Allo stesso modo, conoscere qualcosa o qualcuno è un processo che ha inizio con la vita e termina con la morte. La conoscenza è senz’altro la miglior forma di crescita: non soffermiamoci su ciò che sappiamo, ma spingiamoci a ispezionare nuovi ambiti, senza il timore di dover accettare le novità e i cambiamenti. In pratica, se ogni giorno imparassimo qualcosa di nuovo, ricaveremmo esperienze preziose e affronteremmo ogni sfida in maniera positiva.

È buona regola sviluppare la forma mentis di un apprendimento continuo, attraverso nuovi stimoli o affidandoci alla lettura e allo studio, quali abitudini virtuose per ampliare i nostri orizzonti.

Uno sguardo sul mondo

Seguiamo le notizie per tenerci aggiornati su ciò che accade fuori dai nostri confini. Si impara qualcosa di nuovo ogni giorno prestando attenzione alle informazioni trasmesse dalla televisione e dalla radio. Proviamo inoltre a documentarci sui fatti internazionali accedendo a canali esteri o consultando quotidiani stranieri, proprio per imparare a decifrare e a ragionare su tutti quegli avvenimenti che non ci riguardano da vicino.

Lettura come processo mentale

Leggiamo libri e articoli per arricchire la nostra consapevolezza. La lettura è uno degli strumenti più validi dell’apprendimento. La lettura è bella perché informa, racconta ed emoziona. I libri descrivono e ci appassionano, ma alla fine illustrano fatti veri.

Poniamoci l’obiettivo di leggere tutti i giorni, anche solo prima di coricarci. Con un buon libro di avventura possiamo addirittura scoprire luoghi lontani e vivere esperienze sconosciute. Consiglio: quando siamo indaffarati o siamo sui mezzi per andare al lavoro utilizziamo i moderni audiolibri.

Internet il grande mezzo di comunicazione

Navighiamo in Internet. Il web custodisce una fonte illimitata di informazioni e ogni giorno se ne aggiungono di nuove. Possiamo cliccare su un motore di ricerca popolare alla ricerca di un argomento specifico o esplorare in modo del tutto casuale. Entriamo in qualsiasi sito e seguiamo i link che ci interessano maggiormente, tenendo presente che occorre sempre verificare la fonte prima di accettare qualcosa come certo.

Confrontiamo più fonti e incrociamo tutte le informazioni a disposizione. Le fonti di agenzie governative, sanitarie e autorevoli, spesso forniscono dati aggiornati e veritieri. In aggiunta a ciò, sfruttiamo i tutorial. Se assimiliamo facilmente da operazioni pratiche e visive, i video ci verranno sicuramente in aiuto.

Domandare è lecito per imparare qualcosa di nuovo ogni giorno

Facciamo domande e raccogliamo risposte! Questo è uno dei modi più spicci per imparare qualcosa di nuovo. “Giudicate un uomo dalle sue domande più che dalle sue risposte”, affermava Voltaire.

Porre domande a qualcuno ogni giorno è un atto creativo ed è espressione di curiosità, apertura mentale e capacità di relazionarci con i nostri dubbi. Coltivare il piacere per le domande richiede pazienza, ma ci porterà a ottimi risultati di crescita personale.

Coltivare nuove passioni

Se siamo amanti della natura e della vita all’aria aperta, prendiamoci cura delle piante. È senza dubbio un modo originale per acquisire nuove attitudini e conoscenze. Studiare, ad esempio, come selezionare le piante in base al clima e alle loro caratteristiche ci porterà a esplorare terre lontane, a scoprire i rimedi e i benefici naturali o più semplicemente ci darà l’opportunità di realizzare una zona verde che sarà il valore aggiunto della nostra casa. Potremmo cercare consigli online, presso i centri giardinaggio o iscriverci ai numerosi corsi di botanica offerti dagli specialisti del settore.

Imparare a suonare uno strumento musicale richiede una certa pratica quotidiana. Impariamo il linguaggio musicale con la scoperta delle note e dei solfeggi. Scegliamo uno strumento, frequentiamo corsi o scuole di musica per iniziare a strimpellare o a diventare nel tempo dei veri e propri cultori della materia.

Intraprendere dei cambiamenti di percorso, ogni tanto, anche solo per osservare qualcosa di nuovo, mantiene vivo lo stupore tipico dell’infanzia e lo stupore illumina il contenuto della nostra mente. Impegniamoci perciò a imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.