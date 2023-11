In questo articolo scopriremo insieme i passaggi da seguire per intraprendere una professione utile e nel contempo affascinante, quella di criminologo. Addentriamoci nel merito.

In che cosa consiste la criminologia

La criminologia è una disciplina che studia i comportamenti criminali e le cause sottostanti, nonché le risposte sociali e legali a tali attitudini. Comprende l’analisi dei fattori sociali, psicologici e ambientali che possono influire sulla criminalità, nonché l’esplorazione di questioni relative alla prevenzione dei crimini, alla punizione e alla riabilitazione dei delinquenti.

La criminologia si basa su una combinazione di metodologie quali la statistica, la psicologia, l’antropologia, la sociologia e la giurisprudenza per comprendere in maniera approfondita il crimine e le sue cause scatenanti. Il lavoro di un criminologo può includere la ricerca, la formazione, l’applicazione pratica della teoria criminologica oltre alla consulenza a enti pubblici e privati.

I passi per diventare criminologo

Per diventare un criminologo professionista, suggeriamo di intraprendere il seguente percorso.

Ottenere una formazione accademica: è necessario ottenere una Laurea in criminologia o in una materia correlata, come psicologia o sociologia. Acquisire una adeguata esperienza lavorativa: molti criminologi scelgono di lavorare in aziende o enti governativi per acquisire esperienza e sviluppare competenze specifiche. Specializzarsi: alcuni criminologi scelgono di specializzarsi in un particolare aspetto della disciplina, come ad esempio la prevenzione dei crimini. Ottenere una certificazione professionale: alcune organizzazioni offrono certificazioni professionali che possono aumentare le opportunità di lavoro e di carriera. Impegnarsi in una formazione continua: la criminologia è una disciplina in continuo sviluppo, perciò è importante proseguire negli anni il proprio processo formativo, sviluppando costantemente le proprie competenze.

Quanti anni ci vogliono per diventare criminologo?

La tempistica necessaria per diventare un criminologo può variare in base alla formazione accademica che si sceglie di seguire e all’esperienza lavorativa che si riesce ad acquisire. In media, sono necessari almeno 4-5 anni per completare il percorso universitario in criminologia o in una materia affine. Dopo aver ottenuto la Laurea, per poter esercitare la professione, occorre acquisire esperienza lavorativa e seguire corsi di formazione sul tema.

Dove si trovano le facoltà di criminologia in Italia?

In Italia, le facoltà di criminologia hanno sede in diversi Atenei pubblici e privati. Tra le Università che offrono questo tipo di formazione si annoverano:

L’Università degli Studi di Milano;

L’Università degli Studi di Bologna;

L’Università degli Studi di Firenze;

L’Università degli Studi di Padova;

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il consiglio che ci sentiamo di fornire è di controllare i siti web degli Atenei di proprio interesse per verificare se offrono un Corso di Laurea in criminologia o in una materia correlata.

Quanto guadagna in media un criminologo?

Il salario medio di un criminologo in Italia può variare in base a fattori come la Regione in cui si esercita la professione e la formazione accademica perseguita. In media, un criminologo può guadagnare tra i 25.000 e i 50.000 euro all’anno. Siamo di fronte a un semplice dato indicativo. Sul guadagno annuale incidono anche le capacità del criminologo e la scelta di esercitare il mestiere in maniera autonoma o meno.

