Avete mai pensato di disporre di uno spazio extra, da sfruttare magari nelle giornate di pioggia, chiudendo il balcone di casa? Si tratta di una soluzione intelligente che non prevede autorizzazioni e con l’ausilio di strutture totalmente rimovibili. Abbiamo ribadito più volte che poter disporre di un terrazzo, piccolo o grande che sia, è una fortuna immensa. Non solo perché vi offre un ambiente aggiuntivo da sfruttare durante la bella stagione, per crogiolarvi al sole o per godere della frescura serale, ma anche perché potrà trasformarsi in una vera e propria stanza in più da utilizzare al meglio persino nei mesi invernali o nelle giornate di pioggia.

Non solo, si può scegliere di chiudere un terrazzo per la realizzazione di una zona living, nel caso di metrature risicate e dunque recuperare uno spazio utile per una dispensa, un ripostiglio o un’area giochi attrezzata per i più piccoli di casa. Insomma le possibilità sono davvero moltissime, ma è davvero fattibile? Certamente sì, se si mettono in atto soluzioni ad hoc! Prima di illustrare le svariate possibilità di intervento, una precisazione è d’obbligo: nel caso si vogliano realizzare strutture fisse, che prevedano opere di tipo edilizio, sarà necessario chiedere i relativi permessi e le dovute autorizzazioni al proprio Comune di residenza, in quanto si andrebbe a modificare la volumetria dell’abitazione; qualora si dovessero scegliere delle strutture amovibili, non saranno necessari permessi e richieste formali.

Qui di seguito suggeriamo alcune opere disinstallabili per creare una stanza in più sul terrazzo.

Pergotenda in PVC

E’ tra le soluzioni più richieste perché all’efficacia e alla velocità di realizzazione si unisce anche una spesa contenuta. Di cosa si tratta? Potremmo descriverla come l’unione tra una struttura di sostegno (di solito in legno o alluminio) ed un sistema di copertura scorrevole ed impermeabile (PVC) che si potrà aprire e chiudere con un semplice azionamento manuale o motorizzato.

Le tipologie sono numerose, proprio per adattarsi alla conformazione del proprio scoperto esterno: possono essere chiuse su tre lati, avere una chiusura frontale, limitarsi alla sola tettoia etc. È decisamente versatile e gradevole anche da un punto di vista estetico, oltre che pratico, considerando che vi permetterà di vivere lo spazio outdoor in ogni stagione, proteggendo l’ambiente dagli agenti atmosferici e dalle raffiche di vento.

Serre bioclimatiche

La caratteristica di questi prodotti sono le imponenti vetrate, che potranno essere aperte o chiuse a discrezione. Di cosa si tratta? Sono grandi vetrate isolanti realizzate con materiali che limitano la dispersione termica e che durante l’inverno consentono di accumulare il calore, mentre in estate difendono dalle temperature eccessive, grazie ad una zona naturalmente termoregolata.

Per schermarsi dai raggi solari diretti è possibile prevedere anche ombreggiamenti mobili aggiuntivi. Le serre bioclimatiche sono nei fatti un’ottima soluzione architettonica che integra in sé caratteristiche di biocompatibilità, confort e forte impatto estetico. Una soluzione ecologica perfetta per chiudere uno spazio esterno che contribuirà al risparmio energetico delle vostre abitazioni. Un vero valore aggiunto per l’edificio!

Tende ermetiche

Ecco un’altra interessante soluzione per chi desidera chiudere il terrazzo senza formalità scritte. Si tratta di una struttura poco invasiva, composta da vetrate trasparenti in PVC non fisse, invisibili, resistenti e di facile manutenzione ordinaria.

Le tende ermetiche sono completamente retrattili, ciò significa che in pochi istanti, si potrà ricreare un ambiente aggiuntivo da utilizzare nel migliore dei modi. Ne esistono diverse tipologie: le più economiche si aprono e si chiudono manualmente, mentre i modelli più moderni dispongono di motore azionabile con telecomando. Perfette da installare sui balconi, le tende ermetiche sono generalmente personalizzabili e si adattano facilmente a qualsiasi terrazzo o pergolato preesistente.

Queste soluzioni sono sempre realizzabili e non comportano oneri catastali e burocratici. Esse sono amovibili, temporanee e non ancorate in maniera definitiva a pavimenti o soffitti.