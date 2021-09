Chi usa Internet abitualmente avrà sentito più volte parlare dei blog. Questi spazi virtuali vengono utilizzati tanto ai fini personali quanto, da alcuni anni a questa parte, per motivi professionali. Per chi volesse cimentarsi nell’impresa, nei prossimi paragrafi scopriremo come creare un blog.

Che cos’è un blog

Partiamo innanzitutto da una breve definizione. Un blog è una sorta di diario online che permette di creare contenuti in ordine temporale. La struttura riprende esattamente quella di un vero e proprio diario, con tanto di data. Nato sostanzialmente come spazio online personale, nel corso degli anni questo strumento è via via evoluto, fino a diventare una potente arma di Marketing. Al giorno d’oggi, infatti, sono ormai pochissime le realtà imprenditoriali che non hanno un proprio blog aziendale.

Creare un blog: la scelta della piattaforma

La prima cosa da fare nel momento in cui ci si accinge a creare un blog è quella di scegliere la piattaforma da utilizzare. Innanzitutto, è importante sapere che non esiste una vera e propria soluzione ideale. Tra tutte le possibilità che il Web ci offre, una scelta che può rivelarsi vincente per una determinata esigenza può invece essere non adatta a un’altra. Si tratta di un tipo di valutazione che occorre fare con molta attenzione a partire dagli specifici bisogni e dal tempo che si può dedicare al blog.

Nell’insieme delle piattaforme che ad oggi sono maggiormente utilizzate per creare un blog comunque c’è WordPress, uno strumento definito anche CMS, acronimo che sta per Content Management System. A disposizione degli utenti esistono inoltre numerosi servizi gratuiti, per il cui utilizzo si richiede una iscrizione.

Come mettere online un blog

Le operazioni da intraprendere per mettere online un blog super variano a seconda della piattaforma prescelta. Se si utilizza un CMS in genere occorre avere un minimo di dimestichezza di carattere tecnico. I servizi gratuiti invece richiedono solitamente una semplice iscrizione, a seguito della quale vengono fornite istruzioni specifiche per la messa online del blog.

Quali contenuti pubblicare

A prescindere dalla grafica prescelta per il proprio blog, il motivo principale per cui questo spazio virtuale è apprezzato dagli utenti è rappresentato dai contenuti. Il singolo intervento che viene pubblicato dal blogger viene chiamato “post”, termine mutuato dal verbo inglese “to post” che significa “fissare”, “pubblicare”.

Il post non deve essere per forza di cose solo testuale ma può contenere anche altri elementi come immagini, video, audio e file di diverso tipo. In genere un post è composto dal titolo, dal nome dell’autore, dalla data e dall’ora di pubblicazione oltre a eventuali commenti che possono essere effettuati da parte degli utenti. Inoltre, a livello strutturale c’è anche un link, definito “permalink”, che identifica in maniera univoca il post.

I permalink possono essere considerati come link diretti e stabili che offrono un riferimento preciso al lettore.

Creare un blog con WordPress

WordPress è una piattaforma lanciata nel 2003 e realizzata in PHP. La cosa buona di questa piattaforma è rappresentata dal fatto che è distribuita con licenza GNU (General Public License) che consente di utilizzarla liberamente.

Si tratta di uno dei più efficaci sistemi di pubblicazione attualmente presenti nel Web, incentrato sulla velocità, sulla semplicità di uso e su una eccellente interfaccia utente. Grazie all’impegno di migliaia di programmatori appassionati sparsi in ogni angolo del mondo, oggi come oggi WordPress riesce a offrire una delle soluzioni blog più complete personalizzabili in base alle specifiche esigenze.

Questa piattaforma viene abitualmente utilizzata anche per la creazione di normali siti, e attraverso l’aggiunta di specifici plugin, anche di canali eCommerce. Al contrario di ciò che si possa pensare WordPress ha come vantaggio una semplice procedura di installazione oltre a una gestione che non richiede particolari competenze tecniche.

Il suo successo come piattaforma per poter creare un blog deriva proprio da questo insieme di caratteristiche, che la rendono unica nel suo genere.