La raccomandata è uno dei modi più utilizzati per poter inviare delle comunicazioni facilmente monitorabili, con la certezza della consegna.

Ma quanto costa inviare una raccomandata? Come controllare una raccomandata che abbiamo inviato?

Come spedire la raccomandata

Prima di comprendere come controllare una raccomandata, cerchiamo di compiere un piccolo passo introduttivo e cercare di capire come si possa spedire una simile comunicazione.

La raccomandata permette infatti di spedire in tutto il territorio nazionale della corrispondenza fino a 2 kg di peso. Si possono inviare raccomandate dal lunedì al sabato, in tutti gli uffici postali, o online tutti i giorni. La ricevuta di spedizione ha lo stesso valore legale, sia che si provveda con l’invio presso l’ufficio postale, sia che si provveda con l’invio mediante piattaforma online.

Alla consegna la raccomandata sarà distribuita al destinatario o a un soggetto abilitato. In caso di assenza, il destinatario potrà ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale che sarà indicato nell’avviso di giacenza, entro i successivi 30 giorni.

Quanto costa la raccomandata

Il costo della raccomandata dipende principalmente dal peso della spedizione:

fino a 20 grammi: 5,40 euro;

oltre 20 grammi e fino a 50 grammi: 6,95 euro;

oltre 50 grammi e fino a 100 grammi: 7,45 euro;

oltre 100 grammi e fino a 250 grammi: 8,05 euro;

oltre 250 grammi e fino a 350 grammi: 9,00 euro;

oltre 350 grammi e fino a 1000 grammi: 11,05 euro;

oltre 1000 grammi e fino a 2000 grammi: 14,75 euro.

Come si controllano le raccomandate

Una volta che la raccomandata è stata inviata è possibile controllare lo stato della spedizione in tre diversi modi:

con la funzione Cerca Spedizioni sul sito internet poste.it, inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre. Si tenga conto che il codice deve essere inserito senza interruzioni e senza il trattino; con il numero verde 903.160, fornendo il proprio codice invio; con l’app PosteMobile, direttamente sul proprio smartphone, con la funzionalità Cerca Spedizioni.

I servizi accessori

Ricordiamo che alla raccomandata è possibile aggiungere dei servizi accessori, sulla base delle proprie esigenze.

In particolar modo, Poste Italiane permette di avere una conferma della consegna della spedizione. Aggiungendo il costo di 1,10 euro si potrà dunque ricevere la cartolina di conferma, che contiene la data e la firma del ricevente.

Un altro servizio accessorio molto utilizzato è quello del contrassegno.

Il contrassegno consente al mittente di poter gestire gli incassi al momento della consegna. In altre parole, il destinatario dovrà pagare l’importo indicato dal mittente. Nel caso in cui la cifra da pagare sia inferiore a 258,23 euro, il destinatario potrà effettuare il pagamento direttamente in contanti, al portalettere. Nelle ipotesi in cui invece la cifra da pagare sia superiore a 258,23 euro, allora il destinatario dovrà recarsi presso l’ufficio postale indicato sull’avviso. In ogni caso, il contrassegno non può essere utilizzato per importi superiori ai 3.000 euro.

Il costo per il servizio di contrassegno per l’Italia è pari a 2,27 euro in caso di accredito su conto corrente postale, e di 0,77 euro in caso di vaglia.

Cosa si può spedire con la raccomandata

Con la raccomandata è possibile inviare lettere, comunicazioni e documenti, purchè non superino i 2 kg di peso. Non è invece permesso spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al portatore.

In ogni caso, non è possibile spedire ogni oggetto che non sia in linea con le disposizioni attualmente in vigore. Si pensi agli oggetti esplosivi, ai materiali infiammabili o a tutti quei prodotti che potrebbero apportare dei danni alle persone o alle cose.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 803.160, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20.