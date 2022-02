“Figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, grandi problemi”, recita un famoso detto popolare. Ma finché non ci arriviamo, non capiamo veramente cosa significhi. Ecco qualche consiglio per voi per affrontare al meglio l’adolescenza di vostra figlia.

Anche voi siete state adolescenti

L’adolescenza e la fase di transizione per arrivarci sono difficili. Per quanto corta sia la nostra memoria, ognuno di noi ricorda qualche episodio o momento veramente imbarazzante o triste in cui ci siamo sentiti inadeguati, stretti, strani, inopportuni. In cui volevamo gridare a più non posso contro tutto e tutti, in cui nessuno ci capiva e pensava che i nostri fossero solo capricci.

Questa fase ora la sta vivendo vostra figlia e per quanto vi sforziate di aiutarla, sebbene memori di quello che a suo tempo avete vissuto, ogni mossa che fate è inutile, sbagliata o male interpretata.

Tutto ciò vi dà parecchio fastidio e vorreste veramente entrare in quella testolina per movimentare gli ingranaggi in modo diverso, ma non lo potete fare. Quel che potete fare però, è provare a cambiare il vostro atteggiamento: solo così la vostra domanda Come affrontare l’adolescenza di una figlia? troverà risposta!

Comprendere il comportamento tipico di vostra figlia adolescente e i suoi cambiamenti biologici ed emotivi è il primo passo da fare per facilitare la gestione del rapporto che avete con lei.

Il rapporto con vostra figlia adolescente

Il rapporto che avete con vostra figlia adolescente è alla base di tutto. Non potete inventarvi ora di comportarvi diversamente solo perché a breve sarà un’adolescente o lo è già, dovete essere come sempre siete stati e mantenere saldi i principi educativi che le avete dato. È importante che vostra figlia capisca qual è il vostro ruolo ed in caso in cui lo dimentichi, non abbiate paura di sottolinearlo, con le buone maniere.

È necessario che sappiate come farvi rispettare, e per fare questo, dovete considerare alcuni punti fondamentali:

1) Siate compassionevoli e non rimproverate la sua eccessiva emotività

Le emozioni di un bambino che si appresta a diventare adolescente, diventano più intense. Certo gli ormoni hanno un ruolo fondamentale in tutto questo, ma è provato secondo alcuni studi che gli adolescenti sentono e percepiscono in maniera molto più forte le emozioni. Hanno anche maggiori probabilità di vederle e sentirle nelle altre persone, anche se non ce ne sono. Per questo, siate compassionevoli, mettete da parte la vostra brutta giornata o qualsiasi altra cosa, e provate a stare al posto di vostra figlia che con questa maggiore sensibilità, sarà sicuramente più irritabile e lunatica. Non rimproveratela per la sua eccessiva emotività, o la allontanerete.

2) Affrontate il conflitto e gestitelo, non fuggite

Rispondere con fuoco al fuoco non vi porterà da nessuna parte, anche se di istinto vi verrà voglia di farlo. Se lei si arrabbia, smorzate i toni; se vi attacca, chiedetele perché si sta comportando così e cercate di farle capire che non è necessario alzare la voce o inveire. Questo atteggiamento vi aiuterà a creare un dialogo, una linea di contatto tra voi due e a prevenire quelle fastidiose quanto preoccupanti scene mute. Fatela sentire al sicuro, fatele capire che sono momenti che anche voi avete vissuto e che siete pienamente consapevoli di come si sente in quel momento. Forse vi servirà l’aiuto di qualche santo, ma credete, un po’ alla volta funzionerà. È molto importante non lasciarvi trascinare dalle emozioni e mantenere la calma per offrirle tutto il sostegno e la guida di cui ha bisogno e che inconsciamente sta chiedendo. Vostra figlia adolescente non solo ha un grande bisogno di relazione con voi, vi cerca e vi allontana, cerca il conflitto con voi per comprendere i suoi limiti ed i vostri, perché gli adolescenti di norma si spingono a fare quello che non dovrebbero fare. Attenzione, le parole che usate sono armi, frecce appuntite. Per questo allenatevi ad usare parole di affermazione, a trascorrere del tempo di qualità con lei, a farla sentire amata.

3) Lasciatele spazio

Lasciatela uscire o spronatela a farlo, una componente molto importante dell’adolescenza è imparare chi sei ma anche imparare a vivere in società. In questo momento vostra figlia dà particolare attenzione agli amici e ad un eventuale partner. Come genitore siete e sarete sempre influente, ma ora i suoi coetanei esercitano una presa maggiore sul suo modo di pensare e di comportarsi. Vostra figlia ha bisogno di trascorrere del tempo con altre persone della sua età per sviluppare abilità sociali e provare un senso di appartenenza. In questo modo imparerà ad interagire e a formare connessioni positive con altre persone, anche se molto diverse da lei.

4) Offritele uno sfogo sano

Potrebbe essere di aiuto offrire a vostra figlia uno sfogo sano, una passeggiata in natura, un corso di musica, un concerto della sua band preferita, un abbonamento al cinema, dello yoga o meditazione. Non è sbagliato incoraggiarla a scrivere un diario, quando scriviamo i pensieri si riordinano e trovano attraverso la penna o la tastiera un buon metodo di sfogo. Sicuramente nel diario sarà vera e onesta con se stessa e questo le permetterà di conoscere meglio i suoi sentimenti.

5) Le punizioni servono, ma anche i premi

Non è sicuramente simpatico, ma in caso di totale incomprensione o di necessità di far capire a vostra figlia qualcosa che proprio le è sfuggito, una punizione ci sta e può essere propedeutica per il suo percorso. Specificate bene la durata della punizione e rispettatela, tra le varie possibilità potreste:

chiedere a vostra figlia di riflettere e di scusarsi per i comportamenti avuti;

chiederle di aiutarvi con le faccende di casa, fare i piatti, riordinare, passare la polvere, sistemare la tavola dopo cena ecc;

è crudele ma purtroppo efficace: sequestratele lo smartphone o i videogiochi, privatela per un dato periodo di tempo della TV o di altro che le piaccia veramente tanto fare.

In caso invece di premio, non deve essere denaro, ma un bel modo per dire “sono orgoglioso di te “. Servirà a mostrarle che è sulla strada giusta e che prestiamo attenzione a tutto quello che fa, anche alle cose belle, non solo alle marachelle!

Tra le varie possibilità potreste premiare vostra figlia con: