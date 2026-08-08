Comandano i piloti toscani nella “Regione Centro Sud” del Trofeo Pirelli Accademia CRZ

ROMA (ITALPRESS) – I piloti toscani dettano legge nella “Regione Centro Sud” del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nelle vetture di vertice, le Rally2, però, i piloti meridionali sono ancora in piena corsa per il successo finale. Al vertice c’è il noto lucchese Rudy Michelini ma il frusinate Emanuele Giannetti lo tiene ancora a tiro, capitanando un quintetto di agguerriti inseguitori completato da Lorenzo Sardelli, Fabio Pinelli, Stefano Bizzarri e Stefano Gaddini.

Fra le Rally4 la lepre è un altro lucchese, Claudio Fanucchi, con il giovane pistoiese Filippo Tonarelli e il potentino Davide Maglione a inseguire la sua Peugeot con le loro Lancia Ypsilon. Fra le Rally 5 si prospetta un gran finale del testa a testa fra le Renault Clio del pisano Lorenzo Nesti e del pistoiese Marco Mori. Fra le 2 ruote motrici “Classic” il più redditizio è stato sinora il lucchese Gian Luca Martinelli (Citroen C2 RS1.6P) ma sono almeno quattro i rivali pericolosi, a iniziare dal pugliese Daniele Ferilli (Citroen Saxo RS1.6P), che precede i tre toscani Gian Luca Marchi (Renault Clio N3), Giacomo Franceschini (Peugeot 208 R2B) e Riccardo Vespesiani (Peugeot 106 A6).

Infine, fra le altre 4RM per ora è un monologo dell’empolese Mirco Straffi, già più volte protagonista vincente in passato dei monomarca Pirelli, con la Ford Fiesta Rally 3

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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