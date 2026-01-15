ROMA (ITALPRESS) – Sette partite di regular season nella di Nba nella notte tra giovedì e venerdì con vittorie esterne per Denver, Toronto e Cleveland. Vucevic trascina invece Chicago contro Utah, mentre New York cade a Sacramento. Cleveland domina Philadelphia a domicilio 133-107. Mvp Donovan Mitchell con 35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. Darius Garland (poi uscito per un problema al piede) aggiunge 20 punti e 7 assist, mentre va in doppia doppia Evan Mobley (17 punti e 13 rimbalzi). Serata storta per i big dei 76ers: 20 punti per Joel Embiid e 14 per Tyrese Maxey. Sorride Denver, che sconfigge 118-109 Dallas. In Texas protagonista Jamal Murray con 33 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Aaron Gordon (22 punti) e Peyton Watson (18 punti). Tra i Mavs, che perdono la terza nelle ultime quattro, preoccupazione per Cooper Flagg (6 punti), costretto a saltare tutto il secondo tempo per una distorsione alla caviglia sinistra. Toronto passa a Indianapolis 115-101. Brandon Ingram e Scottie Barnes combinano 56 punti (30+26), a cui si aggiungono i decisivi 21+11 assist di Gradey Dick in uscita dalla panchina; 26 punti, 10 rimbalzi e 4 assist per Pascal Siakam, ma non basta ai Pacers per proseguire la striscia di tre vittorie consecutive.

New York ko a Sacramento: 112-101 per i Kings, con i Knicks che si arrendono al duo DeRozan-LaVine (27 punti e 25 punti) e ai 20 punti dell’ex Achiuwa e perdono nel primo quarto Brunson per una distorsione alla caviglia destra. I Los Angeles Clippers non sbagliano e battono Washington 119-105. Prosegue l’ottimo momento di Kawhi Leonard, che chiude con 33 punti in 30 minuti sul parquet. Chicago la spunta su Utah in casa: 128-126 per i Bulls, che la vincono grazie al canestro di Nikola Vucevic (35 punti+7 rimbalzi) a quattro secondi dalla sirena. Niente da fare per i Jazz, nonostante i 43 punti di Brice Sensabugh e i 25 di Keyonte George. New Orleans batte Brooklyn 116-113. I 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per Trey Murphy e i 25 punti di Zion Williamson consegnano ai Pelicans il secondo successo nelle ultime quattro.

– foto IPA agency –

(ITALPRESS).