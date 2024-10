Colonnello Angelo Franchi “Sarò al servizio dei siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questa è una tappa di prosecuzione del servizio che ho svolto in Sicilia, da Enna a Palermo, sempre al servizio dei cittadini siciliani". Così, il colonnello Angelo Franchi, nuovo comandante del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia. L'insediamento è avvenuto nel corso di una cerimonia nella sede del Reggimento, alla caserma Calatafimi di Palermo, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Presente, tra gli altri, anche il comandante della Prima Brigata mobile Carabinieri di Roma, generale di Brigata Patrizio La Spada. Franchi subentra al colonnello Andrea Desideri, in carica come comandante dal settembre 2022. "Io vengo dal nord - sottolinea il colonnello Angelo Franchi -, ma mi sono innamorato di questa terra e ho dedicato molti anni della mia vita professionale proprio alla Sicilia: questa è una terra che fa innamorare e alla quale bisogna dare il cuore, lavorando senza riserve”. xd8/vbo/gtr