Collettivi occupano un’aula all’Università Statale di Milano “Blocchiamo tutto”

MILANO (ITALPRESS) – Un gruppo di studenti del collettivo “Cambiare Rotta” hanno occupato l’aula 21 dell’università Statale di Milano per manifestare il loro sostegno alla Global Sumud Flotilla. Decine di universitari hanno steso uno striscione con la scritta “Statale occupata, blocchiamo tutto” dalla balconata che da sul cortile principale dell’ateneo.
Anche sui suoi canali social il collettivo ha preannunciato assemblee, iniziative di agitazione e la partecipazione ad un corteo cittadino che si svolgerà dalle 18 da piazzale Loreto.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
