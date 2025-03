Collaborazione tra la nuova Fiera del Levante ed il Corpo Consolare di Puglia

BARI (ITALPRESS) – Domani alle 17.30, in Fiera del Levante, il Presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, e il decano del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Ioana Gheorghias, insieme ai Consoli di altri paesi, si incontreranno per firmare un Protocollo d’Intesa per promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio. L’accordo ha come obiettivo principale lo sviluppo economico regionale e il rafforzamento delle relazioni con i mercati internazionali. I punti chiave dell’accordo includono la promozione di opportunità nei mercati europei e globali; l’incoraggiamento allo scambio di idee e punti di vista tra le imprese; la valorizzazione delle eccellenze produttive locali in un contesto economico globale; il sostegno alla crescita economica italiana e dei Paesi rappresentati dal Corpo Consolare.

La Nuova Fiera del Levante si pone infatti come polo turistico e culturale, offrendo supporto per l’organizzazione di eventi e fiere volti a valorizzare le eccellenze locali. D’altro canto, il Corpo Consolare, basandosi sulla Convenzione di Vienna del 1963, opera come punto di riferimento istituzionale per i consolati di Puglia, Basilicata e Molise, rappresentando i Paesi stranieri presso le autorità locali.

“Questo accordo – si legge nella nota – è un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni internazionali e delle collaborazioni imprenditoriali. Con questa iniziativa, la Fiera del Levante e il Corpo Consolare puntano a favorire nuove opportunità di business, in linea con la tradizione di pluralismo culturale e commerciale che caratterizza la regione Puglia”.

