I Coldplay hanno pubblicato oggi il lyric video ufficiale del loro ultimo singolo, feelslikeimfallinginlove. Il video è stato realizzato dal pluripremiato regista Raman Djafari tramite Blinkink. Il regista berlinese ha supervisionato un team di 15 animatori provenienti da tutto il mondo, ognuno dei quali ha creato una sezione del video. Il concetto del video è incentrato su una coppia che cerca e infine trova l'altro. Il viaggio mostra questa coppia che viaggia tra i mondi e cambia forma, raccontato in 3 capitoli: 1. il desiderio 2. la ricerca 3. il ritrovamento. Il video è anche un'anticipazione di "A Film For The Future", il progetto di cui la band ha iniziato a fare teasing ben 5 anni fa. Il libretto dell'album Everyday Life del 2019 dei Coldplay includeva una foto di un'auto d'epoca con targa FFTF2024 davanti a un cartellone pubblicitario del prossimo album Music of the Spheres.

feelslikeimfallinginlove è il primo singolo estratto dal prossimo decimo album dei Coldplay, Moon Music, in uscita il 4 ottobre 2024. L’album, che stabilirà nuovi standard di sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco). E’ già disponibile per il pre-ordine su EcoCD, EcoRecord LP e digitale.

