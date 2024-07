ROMA (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per il primo appuntamento di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: si parte mercoledì 17 luglio con Colapesce Dimartino, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana.

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo come quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, con le esibizioni di due artisti imperdibili, Isotta e Luca Madonia e con l’appuntamento “Musica e Parole”, all’insegna dell’arte e della bellezza.

In questa tredicesima edizione, verrà consegnato a Colapesce Dimartino, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Premio Salvatore Di Giacomo, ideato e prodotto da artisti locali, in quanto interpreti di una cultura che racconta di romantici viaggi, terre inesplorate, sentimenti di amore ed appartenenza.

Seguirà l’attesissimo spettacolo di Colapesce Dimartino, due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio, pronti a condividere con la platea di Agerola il loro ultimo album, acclamato dalla critica, “Lux Eterna Beach”.

foto: ufficio stampa Daniele Mignardi

