Cogni trionfa in Piemonte con P Zero e Cinturato Pirelli

MILANO (ITALPRESS) – Al Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, prestazione vincente per i piloti del Pirelli Star Rally4 Top che hanno bissato fra le due ruote motrici il successo assoluto in questa gara firmato da Andrea Crugnola con la sua Citroen C3 Rally2 gommata Pirelli. Ad emergere fra le “tutto avanti” sono stati soprattutto Giorgio Cogni e Simone Di Giovanni con le loro Peugeot 208 Rally4.

Il piacentino, già campione 2024 del Pirelli Star Rally4 Top, faceva proprio in questa occasione il suo debutto stagionale, e dopo un inizio accorto si è scatenato infilando una serie di tempi che gli hanno permesso di portarsi al vertice fra i concorrenti al Tricolore delle due ruote motrici e di rimanervi fino al termine nonostante la serratissima lotta con i più diretti inseguitori.

Al traguardo, infatti, i primi quattro del campionato italiano erano racchiusi in soli 12″. In una gara asciutta il primo giorno ma nel secondo prima bagnata e poi umida, nel successo di Cogni hanno svolto un ruolo importante le riuscite scelte dei pneumatici, con impiego dei Pirelli P Zero su asciutto e umido e dei Pirelli Cinturato sul bagnato.

Alle sue spalle nel Pirelli Star Rally4 Top si è piazzato Simone Di Giovanni, che nella sua prima stagione al volante di una Rally4 ha ribadito di essere uno dei principali candidati sia al titolo nazionale che al successo nella serie principale dei monomarca Pirelli di specialità. Partito benissimo, il pilota romano è arrivato anche in testa alla classifica ed è rimasto sino al termine in lizza per la vittoria. Nel suo bilancio hanno però pesato i pur pochi secondi persi nel primo passaggio sulla conclusiva prova di San Grato.

Con questo risultato, comunque, Di Giovanni sale al comando della classifica stagionale del Pirelli Star Rally4 Top. Giornata invece in chiaro-scuro per altri due attesi protagonisti del monomarca Pirelli. Michael Rendina con la Renault Clio Rally4 è stato velocissimo sia nello shakedown che nelle primissime battute, ma è stato poi attardato da inconvenienti tecnici e si è dovuto accontentare di lottare per i posti di rincalzo.

Anche peggio è andata ad Alex Ferrari, il migliore nella prima gara dell’anno al Ciocco, costretto al ritiro per una toccata proprio sull’ultima prova speciale quando occupava il terzo posto fra i trofeisti Pirelli. Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top, in Sicilia fra meno di un mese con il Targa Florio.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)