Cnr, nuovo studio scientifico sul dolore lombare aspecifico

MILANO (ITALPRESS) – È stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Healthcare uno studio scientifico sul dolore lombare aspecifico, una delle condizioni invalidanti più comuni a livello globale dal titolo “A Quasi-Experimental Controlled Study to Evaluate the Effects of a Kinesiologic Approach—The Canali Postural Method—To Posture Reprogramming for Non-Specific Low Back Pain”.

L’obiettivo dello studio è stato valutare gli effetti dell’applicazione di due approcci kinesiologici (un programma di esercizi generici ed uno basato sul Canali Postural Method – CPM) sulla disabilità funzionale e sui livelli di dolore. Lo studio è stato condotto da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Università del Salento, dell’Università di Siena e della Temple University di Filadelfia (USA) in collaborazione con uno spin-off CNR ed alcuni centri di kinesiologia. Il gruppo CPM ha sperimentato un sollievo dal dolore significativamente maggiore sia immediatamente dopo l’intervento (4 settimane) sia al follow-up a 3 mesi.

La percezione della disabilità è diminuita in entrambi i gruppi con il gruppo CPM che ha mostrato un miglioramento superiore al follow-up. Oltre alla riduzione del dolore, i partecipanti hanno mostrato miglioramenti misurabili nell’allineamento posturale, con un riequilibrio sensibile della distribuzione dei carichi e una maggiore simmetria nei parametri posturali analizzati.

“Questo studio rappresenta un passo importante nel riconoscimento scientifico del nostro metodo,” afferma Vincenzo Canali, ideatore del Canali Postural Method. “Il nostro obiettivo è sempre stato aiutare le persone a ritrovare un equilibrio posturale e funzionale duraturo, migliorando la qualità della vita attraverso un approccio integrato e rispettoso della fisiologia umana”.

Anche Antonio Giordano, co autore dello studio, scienziato internazionale e presidente dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, si è espresso a favore del lavoro: “La validazione scientifica di metodi innovativi è fondamentale. Il Canali Postural Method si dimostra uno strumento promettente per contrastare un problema sociale ed economico rilevante come il dolore lombare cronico”.

“L’attività di ricerca condotta è stata rivolta alla sperimentazione di soluzioni per il raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico e, nel caso specifico, che possano fornire risposte efficaci a problemi sociali ed economici rilevanti quale il dolore lombare cronico” ha dichiarato Saverio Sabina, primo autore dello studio e ricercatore del CNR.

“In ambito riabilitativo siamo alla continua ricerca di strategie e programmi innovativi atti a risolvere problematiche della colonna e del sistema muscolo-scheletrico in generale, e il metodo Canali si conferma una tecnica in grado di sostenere la risoluzione del dolore e il recupero funzionale in tutte le patologie legate al sovraccarico e allo squilibrio posturale” afferma Patrizia Maiorano Fisiatra e co-autrice dello studio. Il Canali Postural Method, già utilizzato in ambito sportivo d’élite, nella prevenzione dei vizi posturali e nel recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all’ottimizzazione dell’efficienza fisica, trova dunque un’ulteriore conferma in ambito scientifico. Uno sviluppo importante per chi cerca soluzioni efficaci e durature al dolore lombare, con un approccio che mette al centro il corpo nella sua globalità.

