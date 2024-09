VENEZIA (ITALPRESS) – Non soltanto Wolfs, ma anche politica americana e streaming. Alla conferenza stampa del film presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia diretto da Jon Watts (assente per Covid), e in cui recita assieme a Brad Pitt, George Clooney ha manifestato il suo apprezzamento per la scelta di Joe Biden di ritirarsi dalle elezioni politiche statunitensi: “Io penso che dobbiamo ringraziare il presidente Joe Biden che ha fatto una mossa davvero coraggiosa, non vedevo questo coraggio dal presidente Washington, e questo è quello che dobbiamo ricordare: che è stato fatto un atto per niente egoista perchè è difficile mollare il potere e l’abbiamo visto in tutto il mondo, dobbiamo davvero ringraziarlo”. Clooney ha poi sottolineato le opportunità che derivano dalle piattaforme streaming: “Quando ero un giovane attore c’erano 64 emittenti e quindi il lunedì si apriva il giornale per vedere se eravamo nei top 10, ora invece ce ne sono 700. L’industria del cinema ha bisogno dello streaming, perchè beneficia del fatto che i film vengano proiettati, siamo in una situazione davvero di rivoluzione e le cose stanno cambiando radicalmente. Penso che gli attori avranno molto più lavoro, il Covid ha sicuramente complicato tutto, ma stiamo arrivando a un punto di assestamento. Penso comunque che sia un momento positivo per un giovane attore perchè ci sono molte più opportunità rispetto a quando ero giovane io”.

Per quanto riguarda invece il film in cui sono protagonisti, Brad Pitt ha evidenziato le qualità della pellicola: “Per me è un immenso complimento sentire dire che ‘Wolfs’ sembra un film degli anni Settanta. I film di quegli anni sono migliori per noi, non è una cosa che avevamo intenzione di replicare come genere ma è nel nostro Dna perchè siamo cresciuti con quei film, e quei film ci hanno fatto voler fare questo mestiere. Man mano che invecchio diventa sempre più importante per me lavorare con persone con cui passo volentieri il tempo. Il regista Jon Watts è arrivato con questa idea e noi abbiamo pensato che fosse una buona idea. Ho letto la prima bozza e ho detto “fantastico”. Accade raramente che una prima bozza sia già perfetta”.

