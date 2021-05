ROMA (ITALPRESS) – “Vi annuncio che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica italiani organizzeranno, in collaborazione con l’Unione interparlamentare, il prossimo 8 e 9 ottobre a Roma la Conferenza parlamentare preparatoria alla Conferenza delle Parti sulla Convenzione Onu sul cambiamento climatico (COP26) prevista a Glasgow all’inizio del prossimo novembre”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in chiusura della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell’Unione Europea.

“Intendiamo svolgere l’evento con la presenza fisica dei parlamentari, ovviamente se ce lo consentiranno, come tutti noi speriamo, l’andamento dell’epidemia e il prosieguo della campagna vaccinale. Vi invito in ogni caso a designare qualificate delegazioni dei vostri parlamenti a partecipare alla Conferenza sulla COP26. Ritengo infatti fondamentale che i nostri Parlamenti – ha aggiunto – esprimano un forte contributo per promuovere i negoziati su una questione cruciale per il futuro del nostro pianeta, rafforzando in tal modo la posizione dell’Unione europea”.

(ITALPRESS).