CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Regione Sardegna si pone pioniera in campo nazionale per concretizzare quelle che sono le linee di indirizzo dell’agenda 20-30 dell’Onu”. Così l’assessore all’ambiente Gianni Lampis sull’accordo di collaborazione tra Regione e Città Metropolitana di Cagliari per il progetto “Life master adapt” e per la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. “Abbiamo scritto che esistono diversi livelli di governance – ha proseguito Lampis – tra queste governance abbiamo individuato la Città Metropolitana di Cagliari perchè ha un bacino di 430mila abitanti e 17 Comuni, con moltissime aree di pregio. Vogliamo supportare gli amministratori locali perchè possano adottare nuove e migliori soluzioni per garantire un futuro alle nostre comunità”. Soddisfatto anche il sindaco Paolo Truzzu: “Lavoriamo sugli sviluppi della Città Metropolitana tenendo ben presente i rischi dei cambiamenti climatici”. Il sindaco poi annuncia un’importante novità: “Abbiamo avuto dal Ministero un finanziamento di 7 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico locale, elettrico nel nostro caso, che in un anno e mezzo o due consentirà all’azienda dei trasporti Ctm di dotarsi di una linea totalmente elettrica”. “L’idea è quella di potenziare

l’intervento, trovare altre risorse insieme alla Regione – ha

concluso il primo cittadino – E’ un lavoro importante che offre ai cittadini una qualità della vita migliore e una migliore

opportunità di occupazione”.

