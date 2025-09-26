Claudio Cecchetto nuovo socio e direttore artistico del Riccione Women

RICCIONE (ITALPRESS) – Claudio Cecchetto entra nel mondo del calcio femminile. Talent scout di decine di grandi artisti (da Gerry Scotti a Jovanotti, passando per Fiorello, 883, Amadeus e Fabio Volo), DJ, produttore discografico, fondatore di Radio Deejay e Radio Capital, conduttore in radio e in tv, editore e molto altro, Cecchetto è stato annunciato dal Riccione Women – squadra che milita nella serie C femminile – come nuovo socio, direttore artistico e main sponsor del club.

“Mi piace molto il calcio femminile, uno sport che è davvero in crescita in tutto il mondo – commenta il diretto interessato – E’ divertente, è nuovo e non ha tutti i problemi di stress del calcio maschile”. Cecchetto è poi da sempre legato alla Romagna e soprattutto a Riccione. “A Riccione ho fatto un sacco di cose, da Un Disco per l’Estate all’Aquafan. Ecco perché sono contento di dare il mio contributo a questa nuova avventura. C’è ancora tanto da fare e da inventare, soprattutto a Riccione, che ha un brand bellissimo. Riccione Women può fare molta strada”.

“Sono davvero molto felice dell’ingresso nella nostra squadra di un professionista del livello di Claudio Cecchetto, che stimo e seguo fin da quando ero piccolo – spiega Denys Maiorino, il presidente di Riccione Women, che è anche un manager di successo tra musica e spettacolo e ha voluto in panchina un allenatore di livello assoluto come Lulù Oliveira (ex Cagliari e Fiorentina) – Da sempre mi ispiro al suo modo di lavorare, visto che Cecchetto è davvero il “king” dei manager, uno che ha fatto nascere artisti pazzeschi, che hanno fatto la storia. Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario per portare questo sport molto in alto a livello mediatico”.

Con l’ingresso di Claudio Cecchetto nella compagine societaria, Riccione Women dà un segnale forte: unire sport, visione artistica e innovazione, puntando a crescere non solo sul campo, ma anche come progetto di identità locale e visibilità nazionale.

Riccione Women punta a consolidarsi come riferimento del calcio femminile in Romagna e oltre. Con la nuova partnership si intendono coltivare non solo successi sportivi, ma anche un’identità riconoscibile e attrattiva. La dirigenza del club esprime profonda fiducia nelle competenze, nella visione e nel carisma di Claudio Cecchetto, in un’operazione che rappresenta una svolta significativa per lo sviluppo complessivo del progetto Riccione Women.

– foto Riccione Women –

(ITALPRESS).