MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 6 ottobre sarà in radio e disponibile in digitale A Tutto cuore (Sony Music), il brano inedito di Claudio Baglioni, una ballata rock che prende il titolo dal suo nuovo progetto live “aTUTTOCUORE”. E’ il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”.

Dopo le prime 6 date, allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, che hanno ricevuto e raccolto l’entusiasmo del pubblico, aTUTTOCUORE, il Rock-Opera-Show arriverà da giovedì 5 ottobre all’Arena di Verona, per 4 sere-evento, per poi proseguire a Palermo e Bari.

-foto ufficio stampa Claudio Baglioni –

(ITALPRESS).

