ROMA (ITALPRESS) – “La proposta del ministro della Salute Speranza di un’indennità accessoria di 90 milioni alle retribuzioni di medici, infermieri e altri operatori sanitari impegnati nei pronto soccorso e nelle strutture di emergenza, è il segnale di un cambiamento reale della politica sanitaria del Governo, che va sostenuto in una prospettiva di miglioramento strutturale complessivo del Ssn”. Così Barbara Cittadini, presidente dell’Associazione italiana ospedalità privata.

“Ci aspettiamo che l’incentivo riguardi tutti coloro che operano in tale settore, sia nella componente di diritto pubblico che in quella di diritto privato del Ssn, valorizzando il contributo straordinario che questi operatori garantiscono ogni giorno alla salute della popolazione. Riconoscere l’impegno e le criticità che caratterizzano l’attività in tutte le strutture di emergenza che accolgono pazienti, garantendo loro un riscontro tempestivo ai bisogni di salute, è di estrema importanza e conferma una rinnovata attenzione verso il sistema nella sua interezza”, conclude Cittadini.

(ITALPRESS).