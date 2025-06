Cittadinanza onoraria di Napoli a Dries Mertens “E’ un onore”

NAPOLI (ITALPRESS) - Dries Mertens è ufficialmente un cittadino onorario di Napoli. Conferito in una gremita Sala dei Baroni al Maschio Angioino il riconoscimento al calciatore belga, primatista per gol segnati con la maglia azzurra nella storia del club partenopeo. L'iter per la cittadinanza era partito nel 2022 e si è concluso alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e in un vero e proprio bagno di folla per Mertens che è arrivato accompagnato, tra gli altri, dalla moglie, dal figlio e dai genitori. "Dodici anni fa sono arrivato in città per firmare con il Napoli ma oggi non sono qui come calciatore, ma come uomo che si è innamorato della città" le prime parole del neo napoletano che ha esordito con la casacca azzurra nel match del 25 agosto 2013 contro il Bologna. xc9/glb/mca1