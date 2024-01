Città 30 km/h, Sala “Modello Bologna impossibile per Milano”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che una parte della città debba andare a 30 all'ora e stiamo studiando per trovare le formule giuste". Ma "il modello che sta applicando Bologna" per Milano "è un modello impossibile, quindi stiamo trovando il modo giusto. E' una tendenza diffusa quella di andare verso il limite di 30 all'ora ma ogni città deve trovare il suo modello e sul modello milanese ci stiamo lavorando". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, commentando l'applicazione del limite di velocità a 30 km/h in buona parte della città di Bologna. (ITALPRESS) xm4/trl/gsl