MILANO (ITALPRESS) – La nuova versione Citroèn My Ami Tonic si riveste di colori energizzanti con un abbinamento cromatico khaki e giallo limone che le conferisce una personalità vitaminica e stimolante. My Ami Tonic si riveste di elementi grafici energizzanti e stimolanti che esprimono un’altra sfaccettatura del carattere di Ami. Caratterizzato da sempre da un’elevata possibilità di personalizzazione e da un’ampia scelta di accessori, il quadriciclo elettrico Citroèn rappresenta uno straordinario terreno di gioco per permettere a ogni cliente di creare una Ami a propria immagine. “L’equipe Citroèn Design ha voluto dare un tocco di freschezza e vitalità a questa nuova versione. L’abbinamento tra blocchi di colore giallo limone e khaki, associato a pratici elementi tecnici (personalizzazioni a forma di punta di freccia) conferisce a My Ami Tonic un aspetto ludico rendendola un giocattolo per adulti di età compresa fra i 14 e i 77 anni” dichiara Mathieu Wandon, Responsabile Design Grafico di Citroèn.

Citroèn Ami è un vero e proprio fenomeno sociale che risponde alle nuove aspirazioni di mobilità per gli spostamenti quotidiani perchè è elettrico, accessibile, comodo e sicuro, senza stress e si guida senza patente (è sufficiente il patentino AM). Innovativo nella risposta moderna che offre alle esigenze dei clienti di tutte le età, si distingue per il suo carattere unico che lo differenzia dalle offerte tradizionali del mercato. Guidare Ami è rivendicare un modo di affrontare la mobilità in maniera diversa, totalmente rilassata e divertente. Il suo stile è unico e allegro, dall’aspetto accattivante. My Ami Tonic completa la gamma Ami che ha già conquistato oltre 23.500 clienti a livello complessivo, di cui oltre 7.800 in Italia. Può essere ordinata a partire da oggi in Italia sul sito citroen.it/ami.

