ROMA (ITALPRESS) – “La nostra federazione ha accolto immediatamente la richiesta di aiuto che è pervenuta da parte della federazione Ucraina, senza se e senza ma. Sono molti inoltre gli atleti ucraini che stanno trovando ospitalità anche presso nostre ASD su tutto il territorio nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Fita Angelo Cito a margine della visita al centro sportivo dell’ex campione olimpico di salto con l’asta, Sergej Bubka. “Come centro di preparazione olimpica FITA ci stiamo inoltre facendo carico di tutto ciò che è necessario per ospitate atleti di alto livello, garantendo loro ospitalità piena e continuità di allenamento come si conviene ad atleti del loro livello. L’incontro di oggi con Sergey Bubka e col ministro dello sport Ucraino Guttasait al centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti ha reso questi ragazzi molto felici. Con i loro occhi, con gli sguardi, con gli abbracci, ci hanno trasmesso tutta la sofferenza di un popolo, fiero e determinato a difendere la propria patria e la voglia di continuare a portare alta la loro bandiera per tramite le competizioni sportive. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte per quanto ci è possibile, prima come esseri umani e poi come membri della grande famiglia Olimpica!”.

(ITALPRESS).

