ROMA (ITALPRESS) – “Sono felice si sia riusciti a fare chiarezza”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana Taekwondo Angelo Cito in merito alla soluzione in relazione all’utilizzo del personale in servizio presso le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato. “Ringrazio tutte le persone e le Istituzioni che hanno fatto in modo che si potesse continuare a lavorare, insieme e con serenità, nell’interesse dello Sport e dell’Italia che siamo onorati di rappresentare: in primis il Ministro Andrea Abodi, che ha immediatamente compreso la complessità della situazione, venutasi a creare, in relazione a una normativa che rischiava, di fatto, di bloccare le squadre nazionali, facendo sue le nostre preoccupazioni, il Ministero della Difesa e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, per

essere ora intervenuti con una circolare in grado di fare chiarezza, in relazione all’utilizzo del personale in servizio presso le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato, ed evitare

interpretazioni discordanti. Come Presidente Federale io e molti mie colleghi, aspettavamo con ansia questo chiarimento, fondamentale per proseguire tutte le attività di preparazione

olimpica, paralimpica e di alto livello, soprattutto ora che siamo in vista di Parigi 2024”.

