Cisco punta sulla sostenibilità, una roadmap per l’obiettivo net zero

ROMA (ITALPRESS) - Analizzare l'impatto dell'attività, fissare un obiettivo e stabilire una roadmap: sono questi i "semplici passi" per seguire un percorso di sostenibilità. Lo ha detto, in un'intervista all'agenzia Italpress, Angelo Fienga, Director Sustainable Solutions di Cisco, la multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking e "impegnata nella sostenibilità da tantissimi anni. Un paio di anni fa abbiamo dichiarato il nostro obiettivo di 'net zero': Cisco si è impegnata per riportare a zero le emissioni entro 2040", fissando "una roadmap che permetterà di raggiungere questo obiettivo" attraverso una serie di passi. fsc/mrv/gtr/