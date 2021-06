Cisco alle PMI italiane “Pensare alla sicurezza informatica”

Pressoché ogni settimana arriva notizia dell’ennesimo attacco alla sicurezza informatica di cittadini, aziende o governi. Non sono solo le grandi aziende a doversi mettere al sicuro da possibili cyber attacchi. Anche le piccole e medie imprese sono diventate obiettivi “attraenti” per i criminali informatici. E anche se la sicurezza è diventata estremamente complessa per le aziende, adottare e gestire una corretta strategia di cybersecurity deve essere semplice. sat/mrv/red