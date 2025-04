Cisalpina Tours International si trasferisce nella sede MSC di New York

NEW YORK (ITALPRESS) – CTI – Cisalpina Tours International, rinomata Travel Management Company (TMC) e parte del Gruppo MSC, annuncia il suo trasferimento in uffici all’avanguardia e recentemente rinnovati presso la sede centrale nordamericana di MSC, situata al 420 5th Avenue, 26th Floor, New York, NY 10018. Questo trasferimento segna un significativo passo avanti nell’offerta di servizi migliorati a clienti e partner.

Dopo aver stabilito la sua presenza a New York City nel 2023, CTI ha atteso il completamento dei lavori di ristrutturazione della sede centrale di MSC per trasferirsi in questa struttura all’avanguardia. Il nuovo spazio per uffici riflette l’impegno dell’azienda verso efficienza, innovazione e sostenibilità, offrendo un ambiente stimolante e produttivo per il suo team in crescita. Oltre alla sua presenza a New York City, sta espandendo le sue operazioni con uffici internazionali in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader globale nella gestione dei viaggi.

Inoltre, essendo un’azienda di fiducia nella gestione dei viaggi d’affari, negli Stati Uniti d’America, CTI – Cisalpina Tours International sta sviluppando i suoi servizi per soddisfare la comunità degli agenti di viaggio. L’azienda fornirà ora itinerari di alta qualità e personalizzati per singoli e piccoli gruppi privati, offrendo un mix di servizio personalizzato e pianificazione esperta della destinazione. “Il nostro trasferimento alla sede centrale di MSC è una pietra miliare per CTI – Cisalpina Tours International nel mercato statunitense – ha affermato Rosario Mariani, Presidente – e questa mossa non solo migliora le nostre capacità operative, ma ci posiziona anche per servire meglio sia i clienti aziendali che la comunità dei travel designer con soluzioni di viaggio innovative e di alta qualità”.

